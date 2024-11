“Concepción Carhuancho puede ser denunciado”

El penalista Erasmo Reyna sostiene que el magistrado infringió su imparcialidad en el caso “Los Waykis en la Sombra”, por lo que las partes pueden apelar su decisión final

El abogado Erasmo Reyna dice que lo hecho por el juez Concepción Carhuancho le quita imparcialidad a la decisión que tome al final, lo cual, seguramente, va a ser utilizado por las defensas técnicas si el fallo les resulta adverso.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

El abogado penalista Erasmo Reyna, en entrevista con nuestro canal, señaló que el juez Richard Concepción Carhuancho ha evidenciado que tiene un prejuzgamiento en el caso “Los Waykis en la Sombra” al haber mostrado imágenes de los investigados, tal es el caso de Nicanor Boluarte, como ejemplo de casos de corrupción durante un curso que dictó, pese a que el magistrado deberá decidir sobre un pedido de prisión preventiva.

El juez Richard Concepción Carhuancho es cuestionado por un presunto adelanto de opinión en el caso “Los Waykis en la Sombra” durante un curso que dictó. ¿Cómo analiza usted este caso?

Primero, es absolutamente inapropiado que el juez Concepción Carhuancho utilice casos que él conoce para poder dar sus charlas o sus cursos, porque, evidentemente, puede ir fijando posición, que no es lo que se espera de un juez que debe ser, por lo menos en el papel y en la norma, un juez de garantía, porque Concepción Carhuancho es quien va hacer el control de lo que deba más adelante definirse, los términos de una acusación, y en estos momentos es el juez que tiene que velar porque cuando se dicte o no la prisión preventiva lo decida sobre la base de lo que han expuesto la Fiscalía como la defensa técnica de los acusados. Pero, si él ya tiene un prejuzgamiento, una decisión tomada sobre la base de la cual dicta cursos y pone como ejemplo de caso de corrupción, en verdad lo que ha hecho es adelantar juicio y pierde absolutamente imparcialidad, más allá de que pueda tener o no la razón la Fiscalía al pedir prisión preventiva, más allá de tener o no razón de que vayan presos, pero acá lo que se busca es que el magistrado actúe y resuelva sobre la base de lo que las partes dicen hasta el final de sus alegatos y no ya tener un prejuzgamiento que en este caso parece tener el juez, lo cual, por ciento, le quita absoluta imparcialidad en su decisión y que, seguramente, va a ser utilizado por las defensas técnicas al momento de la decisión que toma el juez.

¿Ante estas situaciones, qué medidas se pueden tomar?

En principio, intraproceso, es probable que las partes cuestionen la decisión que adopte. No creo que, con el fin de satisfacer diga “yo sí fui imparcial y ahora resuelvo en contra de la prisión preventiva”, es probable que él dicte la prisión preventiva. Las partes apelan y recurren al argumento de la falta de imparcialidad y, de haber tenido un prejuzgamiento respecto a esto y, claramente, fuera de proceso ya en una vía de carácter de control, probablemente, también sea denunciado por haber infringido sus deberes de imparcialidad. Y eso, evidentemente, es una falta administrativa que conduce a una inconducta funcional que podría ser sancionada eventualmente.

Este tipo de acciones mete más de leña al fuego en este tema de la politización de nuestro sistema judicial.

Es lo que se le ha cuestionado siempre al juez Concepción Carhuancho y a otros, y con mayor fuerza al equipo de fiscales que lidera Rafael Vela y que incluye al señor José Domingo Pérez, fundamentalmente son jueces y fiscales ideologizados que vienen con una carga ideológica, acaso también un sesgo que finalmente hace que la justicia no sea ciega y que resuelva sobre la base de argumentos jurídicos y fácticos, sino que sea una justicia tuerta que solamente ve con un ojo cuando favorece a unos y perjudica a otros. Eso es lo que hemos llamado la judicialización de la política o la politización de la justicia que tanto daño le ha hecho a las instituciones de nuestro sistema de justicia y que está llevando de manera inexorable a que en las próximas elecciones se tenga que hablar en serio y bien pensado de un verdadero proceso de reforma del sistema de justicia.

De otro lado, Jorge Barata, exejecutivo de Odebrecht, decidió no colaborar más con la justicia peruana. ¿Cómo queda el equipo Lava Jato con esto?

Como ha quedado hace mucho tiempo. Lo que decía hace mucho tiempo sobre una justicia politizada y esos dos fiscales son los personajes cumbre, la imagen humana de la politización de la justicia, pero hoy, además, o quedan como payasos que de manera irresponsable permitieron que el señor Barata y todos los funcionarios de Odebrecht y la misma empresa haya conseguido todos los beneficios procesales que ha obtenido. La población debe saber que ningún funcionario de la empresa Odebrecht ni sus asociadas ha sufrido prisión preventiva, entonces, han sido los más beneficiados en estos actos de corrupción que ellos han propiciado. Además, se han visto favorecidos enormemente desde el punto de vista económico. Finalmente, hoy vemos que desde Brasil o se ríen de lo que venían haciendo estos fiscales o es parte de una tragicomedia bien preparada y que, puestos a buen recaudo en Brasil, ahora aparecen como enfrentados los que antes eran amigos que caminaban de la mano y que permitieron que la empresa se saliera con la suya y sus funcionarios. Entonces, hay dos posibilidades: o son unos fiscales absolutamente irresponsables o estamos hablando de unos fiscales realmente muy vivos.

AFIRMA QUE VIZCARRA TERMINARÁ EN PRISIÓN

El abogado Erasmo Reyna sostiene que el expresidente Martín Vizcarra terminará preso por el proceso que se le sigue por casos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Además, cuestionó las declaraciones de Vizcarra, quien señaló que no se quitará la vida, en clara alusión al caso del exmandatario Alan García. “Parafraseando a nuestro querido presidente, “es un pobre imbécil”, hacer una referencia que no daña a quien como un águila vuela alto frente a una mosca que ahora está en medio del basural por las coimas que ha recibido. Finalmente, afecta a su familia y a quienes en su partido lo seguimos y respetamos”, acotó.