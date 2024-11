Rulli Rendo: “Los silencios forman parte de la música”

LAULTIMA ESPECTÁCULOS

*El eterno ´Rey del toque´ lleva 60 años de vida artística. En diario UNO y La Última Digital, rememora su doble participación en el Festival de Viña del Mar y su colección de discos.

*Por primera vez, cuenta su acercamiento con el matrimonio en 1976 y cómo superó un cuadro de psicosis, mal que lo afectó en su juventud.

Texto y fotos: Kevin Eneque

Julio Edgardo Barrera Larriega es el nombre de pila de Rulli Rendo. “Ese seudónimo artístico me lo colocó un director musical porque mi nombre como tal no era comercial. Ocurrió el 14 de febrero del año 1964 y con ese nombre firmé mi primer contrato”, recuerda el querido músico chiclayano.

-Rulli, artísticamente… ¿cómo te consideras?

Siento que soy músico, arreglista y director de orquesta. También canto, pero lo hago como un complemento. Mi primer trabajo como productor, arreglista y director fue en el año 1975 para el grupo Los Dolton´s y luego grabé mi segundo long play titulado “De Toque a toque”, en referencia al toque de queda que vivíamos por esos años.

-¿Qué artistas llevan el sello de tus producciones?

Varios músicos, entre ellos Solinka de Panamá, la mexicana Laura León, la bolerista nacional Gaby Zevallos, el baladista Homero y hasta con los padres de Gian Marco: Joe Danova y Regina Alcover.

*Festival de Viña del Mar

Rulli Rendo logró participar dos años consecutivos en este importante festival internacional de la música. En 1975 su composición Dónde estás querida mía fue interpretado, por el nacional Homero y un año después, Lucy Watanabe entonó el tema: Juan Salvador Gaviota.

-Rulli, ¿Cuál fue el resultado de ambas participaciones?

La primera con Homero no fue buena. El cantante no realizó la importante prueba de sonido y terminé por hacerla yo. Eso jugó en contra y se notó cuando el músico subió al escenario.

-¿En 1976, el tema Juan Salvador Gaviota tuvo mejor suerte?

A pesar de que era el favorito, ocupó el cuarto lugar. El asunto fue que por esos días falleció el compositor chileno y director de Los Galos: Carlos Baeza. El público estaba muy sensible y presionó para que ganara un tema de su composición, el cual competía con nosotros.

*Rulli el coleccionista de música

En su departamento de Lince, Rulli Rendo vive rodeado de discos de vinilo (Long Play de 33 rpm y de 45 rpm) cassette, discos compactos, diplomas, trofeos y otras importantes distinciones.

“Ahora solo tengo el 10 % de discos. He donado y regalado mucha música en mi vida. Hace un año a un amigo le regalé la producción completa de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Juntos eran más de 60 discos”, manifiesta el artista que conserva en buen estado la colección completa de discos de Juan Gabriel, Enrique Guzmán y César Costa.

*Matrimonio y salud

-Rulli, ¿tienes esposa, hijos?

No. En realidad, en 1976 estuve muy cerca del matrimonio. Tenia llegada a la familia de la joven con quien salía, pero mis viajes por la música y los festivales enfriaron todo.

-¿Y la salud?

A los seis años de edad me llevaron a un psiquiatra, un doctor de apellido Lastre del hospital Militar me atendió. Recuerdo el primer viaje en bus con mi familia de Chiclayo a Lima. Tenía dos años y medio, ese día no dejé dormir a nadie en el carro debido a mis gritos y mi llanto. Años después se determinó que sufría de psicosis.

-¿Cómo fue tratada?

En 1982, logré curarme gracias al Dr. Daniel Jiménez Bruno (+). Un excelente psiquiatra, psicólogo, neurólogo y abogado criminalista. Su tratamiento incluyó medicación. Este mal se manifestaba con el olvido, de pronto estaba en una reunión y hablando, y luego mi mente se quedaba en blanco.

-¿Alguna otra manifestación?

En esos años, una vez en el cine estaba viendo la película “La otra cara del amor”. De pronto me sentí muy mal. El psiquiatra que me trataba me dijo: Si no sales de la depresión, vas a llegar el punto de la melancolía e invariablemente puedes terminar con el suicidio. Desde esa vez, nunca más fui al médico.

-Noviembre 2024, ¿Cómo está tu sistema nervioso?

Gracias a Dios está bien. Aunque en general este año no ha sido muy bueno. Recibí el 2024 en el Hospital Edgardo Rebagliati. Me operaron ya que tenía dos hernias abdominales. También logré reducir los niveles de triglicéridos, glucosa, creatinina y colesterol que estaban muy altos. No hubo medicación, solo la intervención de una buena nutricionista y una mejor alimentación que ha incluido frutos secos y aceitunas.

*Ping pong con Rulli Rendo

-Un libro

El retrato de Dorian Gray del autor irlandés Oscar Wilde.

-Una canción que escuchas con frecuencia

“En el fondo del alma” de Rafael Pérez Botija cantado por Pablo Abraira

-Un tema criollo…

“Puedes irte” de Manuel Acosta Ojeda

-Una canción de la Nueva Ola

Pagarás – El Amor se paga con amor de Koko Montana

-El lugar que siempre visitas…

Jesús María, ahí crecí.

-Qué país te cautivó

México

-Un plato favorito

El Cau Cau con yucas sancochadas

-Un epitafio

Los silencios forman parte de la música.

