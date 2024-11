Disolución de A.N.T.A.U.R.O es “antidemocrática”: abogado Humberto Abanto  cuestionó decisión judicial y líder nacional afirma continuar en carrera

Nacionalista Antauro tilda de “política” decisión judicial y asegura que su partido continúa

en carrera al 2026.

El abogado Humberto Abanto consideró como “antidemocrático” que el Poder Judicial declare ilegal a la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.), del líder etnocacerista y aspirante presidencial Antauro Humala.

La Corte Suprema del Poder Judicial determinó la ilegalidad del partido al considerar que con las expresiones del líder del partido, Antauro Humala, se “promueve y justifica atentados contra la vida e integridad de ciertas personas”. La decisión fue tomada por mayoría de votos de los integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

“Yo creo que ese es un pronunciamiento específicamente antidemocrático. Aquí, en el Perú, hace algunos años se ha establecido una serie de conceptos que no corresponde a la Constitución peruana”, dijo el especialista penal.

A consideración de Abanto, “a hombres como Antauro Humala se les combate en la plaza pública, no se les combate en el escritorio de un juez. Es un grave error lo que se está

cometiendo”. También sostuvo que “no tiene nada de irregular” que el hermano del expresidente de la República se reúna con la presidenta del Tribunal Constitucional,

Luz Pacheco. “Tiene todo el derecho de reunirse”, acotó.

“Todos hemos adquirido el virus que inoculó la izquierda caviar en el sistema político peruano de judicializar la política. (…)

Si el señor habla idioteces, si el señor habla despropósitos, si lo que está diciendo es una locura, párate en una plaza y demuéstralo”, puntualizó.

APELARÁN DECISIÓN

El partido A.N.T.A.U.R.O. apelará la decisión del Poder Judicial que los declaró como ilegal, anunció el congresista e integrante de la extinta organización política, Alex Flores, calificando el fallo como “antidemocrática, inconstitucional y arbitraria” al justificar que las declaraciones de Antauro no se pusieron en práctica.

Para el parlamentario, las opiniones no “están penadas”, en consecuencia, afirmó estar seguro de que revertirán la disposición. “Estamos seguros de que en la última instancia van a anular esta decisión, que más que jurídica es política”, aseveró Flores.

TC DEFIENDE REUNIÓN

En un comunicado el Tribunal Constitucional precisó que su presidenta, Luz Pacheco, se reunió con Antauro Humala como parte del ejercicio de sus funciones y en atención a que dicho personaje tiene un proceso en trámite en dicha institución.

En el texto se indica que sostener una cita de este tipo “no implica emitir un fallo favorable a los interesados”. “Se trata de un momento de escucha a los litigantes y sus abogados que es política de varios magistrados”, afirma al tiempo de señalar que

Pacheco “desde que fue elegida magistrada, recibe a todo ciudadano y/o a sus abogados, cuando tienen procesos en trámite ante la institución, previa cita debidamente otorgada”.

Asimismo, se precisó que el expediente de Humala ingresó al TC el 5 de setiembre del presente año y que la reunión se efectuó el 21 de octubre. La cita “no se extendió más de diez minutos, aunque esta persona haya permanecido media hora en las instalaciones del Tribunal”. Las reuniones —precisa el comunicado— son coordinadas a través de la secretaría de la presidencia del TC y están sujetas a la disponibilidad de la agenda de la titular de esta institución.



«El tribunal precisó que una vez que quede firme la decisión, esta tendrá los siguientes efectos: la cancelación de la inscripción de la referida organización política, el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de su reinscripción en el Registro de Organizaciones Políticas u otro registro, agrega la publicación en X.



“Estamos vivitos y coleando”

Ante esta situación, el líder etnocacerista aseguró, a través de un mensaje enviado desde sus redes sociales, que la decisión del Poder Judicial solo corresponde a una primera instancia. La apelación, afirmó, se resolverá el próximo año, por lo que su partido continúa en carrera para las elecciones de 2026. En ese sentido, cuestionó la posición de la mayoria de los magistrados (4) de sala a cargo de su caso porque no han leído el documento presentado por el vocal ponente. “Ha sido un voto político”, aseguró. Además, observando las distintas portadas de los periódicos de la capital, aseguró que la noticia de la proscripción de su partido proviene de grupos ultraderechistas especialmente del grupo El Comercio.

Finalmente, dirigiéndose a sus seguidores y opinión pública, consideró que la prensa y el Poder Judicial le otorgan mayor publicidad a su organización política incrementando las

posibilidades de una victoria electoral.“Estamos vivitos y coleando”, ratificó.



Cerrón: “Se unirá a los caviares”

Mediante sus redes sociales, el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón señaló que tras la sentencia, Antauro Humala se unirá a los caviares de Juntos por el Perú (JPP), que

integran Roberto Sánchez, Sigrid Bazán y Ruth Luque. “Tras esta sentencia, Antauro unirá su destino a los caviares de Juntos por el Perú. Sánchez, Luque y Bazán, querrán usarlo de máscara de proa solo para ser senadores”, escribió desde la clandestinidad el exgobernador de Junín en su cuenta ‘X’. A su consideración “el movimiento etnocacerista se desnaturalizará con esta alianza. En la cancha de la izquierda, solo queda Perú Libre, como siempre”.