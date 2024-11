Fiscal también interviene ante incapacidad de la entidad bancaria en perjuicio de miles de empresas y millones de clientes.

Indecopi abre investigación a Interbank por continua filtración de datos Interbank sigue sin solucionar los problemas de accesos. Los clientes reportaron ayer tener problemas para ingresar al aplicativo de la entidad bancaria, lo que provocó muchas molestias por no acceder a su dinero. A pesar de la situación, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), no ha emitido pronunciamiento, dejando en evidencia que le interesa los ojos de sus asociados y no de ocho millones de clientes.

A través de sus redes sociales, la entidad bancaria Interbank comunicó ayer a sus clientes que ninguno de sus canales estará disponible desde las 12 p.m. hasta las 2 p.m. debido a una supuesta “actualización de los sistemas”, lo que nuevamente causó el evidente malestar en a población.

Este problema afectó igualmente a miles de empresas y pequeños negocios de Lima y el interior del país que no han podido realizar transacciones como el pago de los sueldos a los trabajadores o acreedores bancarios, lo que es más preocupante porque el Estado funcionará hasta el próximo lunes.

Además, muchos clientes se vieron obligados a

realizar largas colas en las sucursales para presen- tar sus reclamos y buscar soluciones. La alerta del banco sobre el acceso no autorizado a los datos de algunos usuarios generó desconfianza entre la clientela.

Debido a la incertidumbre, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía en Ciberdelincuencia de Lima

Centro, inició las diligencias preliminares contra los que resulten responsables por la filtración de datos personales de usuarios en Interbank. Ellos serán investigados por el presunto delito informático contra datos y sistemas informáticos.

La Fiscalía señaló que entre las acciones a tomar será la de recabar la declaración del representante legal del banco, realizar un “patrullaje virtual” a fin de iniciar la búsqueda e identificación en web y

otros lugares en donde se oferten los datos. Otra acción que realizará el Ministerio Público será requerir a Interbank que les remita el informe de ciberseguridad respecto al hecho que se investiga y la muestra forense que habría recabado durante la investigación interna, así como la solución implementada para corregir la incidencia y evitar que vuelva a ocurrir, entre otras diligencias.

“DEBE DETALLAR

EL ATAQUE”

“Yo sí creo que Interbank debería revelar públicamente los detalles del ataque que ha recibido. Aquí, muchas veces, el problema es que criminalizamos la información y puede ser utilizada por la competencia. (…) es un tema público. Un tema importante, que se habla en los manuales de gestión de crisis, es afrontar lo que ha pasado. Deben decir ‘esto ha sucedido por x motivo’.

No estoy en la piel del Directorio del Banco, cada

uno tiene su forma de afrontar”, afirmó Antoni Bosch, director general del instituto IAITG y experto internacional en protección de datos personales e inteligencia artificial, en diálogo con Infobae Perú.

Más de S/ 2.7 millones en multas

Los problemas con Interbank no son nuevos y ya el Indecopi los lleva registrados. De acuerdo al portal Ojo Público, la entidadbancaria presenta multas por más de S/ 2.7 millones en el presente año, equivalentes a 540 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), como consecuencia de 309 sanciones.

De otro lado, al analizar las entidades que acumulan las multas más abultadas, sobresalen Scotiabank, con penalidades superiores a los S/3,2 millones (639,38 UIT); BCP con más de S/3,1

millones (617,98 UIT); Interbank con alrededor de S/2,7 millones (539,92 UIT), y BBVA con S/1,8 millones (360,95 UIT).

Los motivos más frecuentes detrás de estas sanciones son falta de idoneidad (con 876 casos que representan el 46% de todas las infracciones) y operaciones no reconocidas (552 casos o un 29% del total).

En cuanto a los productos financieros más vulnerados, destacan las tarjetas de crédito: entre enero y setiembre de este año mise aplicaron 900 sanciones relacionadas a ellas (casi la mitad

del total). La cifra es 7% superior a lo registrado en el mismo periodo del año pasado (844).

El pasado 5 de julio, el Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra el banco Interbank. La Secretaría Técnica de la Comisión llevó a cabo una investigación preliminar que concluyó en un presunto incumplimiento al deber de información e idoneidad, luego que el pasado 4 de mayo, los usuarios reportaran

la disminución en los saldos de sus respectivas cuentas.

Ese día de mayo, cientos de usuarios de Interbank expresaron su descontento y su preocupación debido a las anomalías que presentaban las plataformas digitales de la entidad. Muchos

clientes del banco registraban la pérdida total de sus ahorros, lo cual alteró lógicamente a los afiliados y generó una enorme cantidad de críticas a la institución.

Congreso

e Indecopi

intervienen

Después de que Interbank confirmara la filtración de datos de algunos de sus clientes, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidió abrir una investigación preliminar a

Interbank por las constantes fallas operativas

en su sistema. En la víspera, recordó que los

bancos están obligados a mantener informados a sus clientes y a tomar las acciones necesarias

para proteger sus datos.

Por su parte, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático)propuso a la Comisión de Defensa del Consumidor, presidido por Idelso García Correa,

tomar acciones sobre el caso. La misma postura

la adoptó la parlamentaria Digna Calle (Pode- mos Perú), quien pidió invitar a la Asociación de Bancos (Asbanc)

En tanto, Luque pidió invitar a los representantes del Indecopi y de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para que informe de las acciones adoptadas y detallen lo ocurrido. Debe

precisarse que la SBS inició “acciones para determinar si existen infracciones asociadas a la ocurrencia de esos incidentes