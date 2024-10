Interbank perjudica otra vez a tres millones de peruanos(VIDEO)

ANTE FILTRACIÓN de datos sensibles de los clientes, entidad bancaria cerró todas sus agencias y operaciones.

No hay primera sin segunda. Diversos usuarios de Interbank reportaron este ayer tener problemas para ingresar al aplicativo de la entidad bancaria, así como la caída del sistema de su billetera digital, Plin, causando muchas molestias entre sus clientes que no podían acceder a su dinero. Una permanente impunidad que el Estado no sanciona.

A través de las redes sociales, los usuarios denunciaron que Plin lleva fallando en las últimas doce horas. Los primeros reportes de fallas se iniciaron en la noche del lunes 29 de octubre, y se retomaron ayer, desde las nueve de la mañana.

Ante esta grave situación que deja en entredicho la seguridad informática de su sistema, Interbank emitió un escueto comunicado pidiendo las disculpas por este inconveniente. Mencionó que algunos de sus canales no se encuentran disponibles y que trabajan para solucionarlo lo antes posible.

La misma aplicación Plin informó que está en proceso de mantenimiento, lo que ha limitado temporalmente las operaciones. “Plin está en mantenimiento. Realiza tu operación desde la opción de transferencias o inténtalo más tarde”, se leyó en el aplicativo. Trascendió que es la segunda caída de Plin en el mes. Este problema impidió a tres millones de peruanos realizar distintas operaciones de pago en otras agencias bancarias, colegios, universidades o transacciones de la más diversa índole en cualquier establecimiento causando no malestar y perjuicio económico por el retraso en los abonos y compromisos adquiridos.

A pesar de lo reiterativo en las fallas del sistema de Interbank, la Asociación de Bancos (Asbanc), a pesar de contar con una Defensoría del Cliente Financiero, no ha emitido pronunciamiento alguno, evidenciando que solo protege los intereses de la bancocracia en perjuicio de millones de clientes.

Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisó que tomaron conocimiento de la “información sensible” que habría sido expuesta y aseguraron que la entidad vigila el desarrollo de los casos e “iniciará las acciones que correspondan para determinar si existen infracciones asociadas a la ocurrencia de esos incidentes”.

BANCO ADMITE EXPOSICIÓN DE CLIENTES

El banco emitió un comunicado para tranquilizar a sus usuarios, en el cual detalló que ha reforzado la protección de sus sistemas y que continúa supervisando todas las operaciones para asegurar la integridad de la información. Garantizó que los fondos y productos financieros de sus clientes se mantienen seguros.

En el texto reconoce que “algunos datos de un grupo de clientes han sido expuestos por un tercero sin nuestra autorización”, es decir admiten que un hacker u otra entidad exógena a la entidad vulneró su sistema de seguridad en perjuicio de millones de usuarios.

Indecopi interviene

Después de que Interbank confirmara la filtración de datos de algunos de sus clientes, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció en su cuenta oficial X que tomará acciones como el monitorea al ente bancario debido a las fallas operativas reportadas en su sistema el miércoles 30 de octubre. Señaló que la entidad financiera debe tomar las acciones necesarias para reducir las incidencias que sufren sus clientes. “El Indecopi inició monitoreo a Interbank ante las fallas operativas presentadas hoy en sus sistemas y exhorta a la entidad financiera a tomar acciones necesarias para reducir estas ocurrencias”, indica el comunicado.

En relación con la filtración de información, la entidad fiscalizadora recordó que los bancos están obligados a mantener informados a sus clientes y a tomar las acciones necesarias para proteger sus datos.

Constantes fallas de sistema

El pasado 5 de julio, el Indecopi inició un procedimiento administrativo sancionador contra el banco Interbank. La Secretaría Técnica de la Comisión llevó a cabo una investigación preliminar que concluyó en un presunto incumplimiento al deber de información e idoneidad, luego que el pasado 4 de mayo, los

usuarios reportaran la disminución en los saldos de sus respectivas cuentas.

Ese día de mayo, cientos de usuarios de Interbank expresaron su descontento y su preocupación debido a las anomalías que presentaban las plataformas digitales de la entidad. Muchos clientes del banco registraban la pérdida total de sus ahorros, lo cual alteró lógicamente a los afiliados y generó una enorme cantidad de críticas a la institución.

Ante lo sucedido y el silencio de la entidad, los administradores de las redes sociales de Interbank respondieron algunos de los comentarios más vistos para tranquilizar a su público. En ellos, explicaron que lo sucedido respondía a una caída en el sistema y no a un descuento real.