Transportistas en la mira: queman buses en VMT y la línea «Huandoy» suspende sus servicios por extorsiones

¡De terror! Crece número de empresas que sufren por amenazas extorsivas y trabajadores dicen Estado Emergencia no funciona

La criminalidad imparable. Productos de las amenazas extorsivas, esta vez un bus de la empresa de transportes ‘Los Milagros del Señor de Pachacamilla’ terminó totalmente calcinado, luego de que, en horas de la madrugada, le prendieran fuego en Villa María del Triunfo (VMT). Y lamentablemente en Carabayllo, la empresa de transportes Huandoy, suspendió sus labores, tras denunciar que están siendo extorsionados por delincuentes que pretenden cobrarles 6 mil soles mensuales para no atentar contra sus conductores.

El bus de la línea ‘P’, que cubre la ruta VMT-Callao, quedó en cenizas y, por ende, inservible.Testigos que viven alrededor de la zona informaron que, al promediar la 1:30 de la mañana, un incendio en el lugar donde se estacionan algunos de estos vehículos los alertó, cerciorándose posteriormente de que una de las unidades de la mencionada empresa de transportes era la que estaba envuelta en llamas.

Es importante mencionar que, al lado del bus calcinado se encontraba otro de la misma línea, así como otras combis informales, que casi corre n con la misma suerte de no ser porque lograron moverlos hacia otro punto de dicho estacionamiento.

Los conductores de la empresa ‘Los Milagros del Señor de Pachacamilla’ expresaron su preocupación ante lo ocurrido, precisamente porque temen futuras represalias por parte de los presuntos extorsionadores, que incluso podría empujarlos a la muerte.

«Necesitamos seguridad. Para nosotros, que trabajamos día a día, no somos un grupito, somos muchos transportistas (…) no sabemos si (este hecho) es parte de una extorsión, no sabemos si es corto circuito, qué es lo que pudo pasar, pero las autoridades también tienen que ver porque anteriormente si hemos sido afectados por amenazas», señaló a nuestro medio.

SUSPENDEN SUS LABORES POR MIEDO

En Carabayllo, un nuevo caso de inseguridad a causa de extorsión se dio a conocer luego de que la empresa de transportes Huandoy denunciara estar siendo coaccionada por el pago mensual de 6 mil soles. Las amenazas de los delincuentes, autodefinidos como «Los Injertos del Cono Norte», obligaron a la empresa a que deje sus operaciones por miedo a ser atacados.

Empresa de transportes denuncia extorsiones

La empresa que recorre desde Carabayllo hasta Magdalena recibió un video de parte de los extorsionadores en el que los instan a hacer un pago mensual de 6 mil soles. Ello porque los «dejaron trabajar tranquilos» por cinco meses. De lo contrario, atentarían contra la vida de los conductores y demás participantes de la organización de transporte.

«Hacemos llegar al gerente de la empresa de Huandoy. Te tenemos marcado, si no lo haces llegar, vamos a atentar contra tu familia. Atentamente los Injertos de Cono Norte. Mira, el gerente de la empresa Huandoy, ya te dejamos trabajar casi cinco meses tranquilo, ahora tienes que pagar los seis mil soles mensuales, caso contrario, vamos a atentar contra tu familia, así como te dejamos tirados a dos choferes, vamos a atentar contra tu familia y contra ti. Vamos a meterte plomo», se escucha a un sujeto que no muestra su rostro en un metraje.

En el video también se aprecia como el delincuente amenazante manipula un arma de fuego, sin mostrar ningún tipo de aspecto que pueda ser reconocible. La decisión de no trabajar, de parte de los transportistas, responde al miedo de recibir algún tipo de atentado que pueda acabar con la vida de los choferes y con los pasajeros de la línea, como efecto colateral.

Paro contra la delincuencia

El pasado lunes 28 de octubre, el Comité de Gremios de Transportistas del Perú anunció que acatarán un paro para los días 13, 14 y 15 de noviembre, con el fin de exigir mayor acción contra las extorsiones. Estas fechas coinciden con las principales jornadas de la APEC 2024. En ese sentido, el vocero de la Presidencia de la República llamó traidores a las personas que se manifiesten durante estas fechas.

«Debemos decirle a nuestros compatriotas que uno no destruye lo que ama, nosotros amamos el Perú. Todo aquel que convoque a una paralización en los días donde se realice el Foro APEC es un traidor a los intereses de la Patria. En un momento donde el Perú se pone en vitrina internacional, donde las 21 economías más importantes del planeta nos visitan», indicó.

Fue de este modo en que la empresa de transportes Huandoy, que cubre un recorrido entre los distritos de Magdalena del Mar y Carabayllo, denunció estar siendo extorsionada por «Los Injertos del Cono Norte».