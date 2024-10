Decano del Colegio de Economistas de Lima José Herrera: «La inseguridad frena toda área de inversión»

Alejandro Arteaga

-¿Qué ha ocurrido que pese a los escándalos políticos y de corrupción en gobiernos pasados la economía sigue estable?

-Después de la escandalosa economía en los ochentas, llegamos a los noventas en desorden, tipo Venezuela tipo Argentina, pero se estabilizó bajo un modelo diferente y una Constitución Política que tiene un capítulo económico muy sólido. Tiene la disciplina fiscal donde no gastas más de lo que recibes como ingresos. Además, está la independencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Esta independencia controla la inflación, está el manejo fluctuante deliberado, ya no hay “maquinita”, no se emite billetes, no se dispara el precio del dólar.

-Todas estas acciones enderezaron la economía.

-Así es. La economía siguió funcionando sobre la base real de la producción del Producto Bruto Interno (PBI). El modelo ha seguido funcionando en los años de apertura comercial que hubo en el Perú entre los años 2003, 2002, 2003, 2006 y 2010. Hubo una apertura de los comercios, los tratados de libre comercio con varios países nos han traído grandes beneficios y por otro lado el crecimiento del sector externo, las exportaciones en minería, agricultura.

-¿La inseguridad afecta la economía del país?

-Si afecta la actividad económica, hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Cámara de Comercio de Lima que han revelado que la inseguridad afecta alrededor del 3.5% del PBI, eso es bastante, 35,000 millones de soles, eso es como el proyecto de la Carretera Central que se va a ejecutar. La inseguridad afecta al empresariado y limita la toma de decisiones, porque si vas a abrir un local comercial en tal lugar y es la zona no es muy segura, por más que sea concurrida vamos a tener problema de ganar. Definitivamente entonces los agentes ya reducen sus expectativas y reducen sus actividades limitándose a ser más cautelosos, son más cuidadosos y eso no ayuda el tema también de querer invertir. Mientras por un lado estábamos tratando de dinamizar la economía, todo lo contrario, hace la inseguridad o sea frena de toda área de inversión.

-¿La llegada de millón y medio de venezolanos fue positivo o negativo para la economía peruana?

-La llegada de casi dos millones de venezolanos ha facilitado la mano de obra, entre comillas, de bajo costo, de mediano costo. Cuando hay más dinámica económica y más PBI, definitivamente hay más empleo, pero eso se puede ver de manera negativa para los peruanos, pero para el lado para el modelo en general, no. Para el modelo en general no porque hay más dinamismo, más crecimiento. El Perú ha estado en una economía bastante expectante, recuerden que siempre nos llamaron el “el milagro económico”. Mira nuestra moneda, la estabilidad del sol comparable con la del dólar, digamos no tanto así, pero es muy cercano. Más allá de las personas está la estabilidad jurídica, está el capítulo económico está la institucionalidad. Cambies o no cambies presidente del BCR la economía va a seguir igual.

–¿El megapuerto de Chancay es una nueva oportunidad de desarrollo?

– El megapuerto de Chancay es otro milagro para el Perú, muchos decimos que es nuevamente una oportunidad histórica para el Perú, así como lo fue el guano y el salitre. El megapuerto de Chancay podría ser una oportunidad para ubicar al Perú en el ojo del mundo, dinamizando el comercio internacional. No solamente es para aprovecharlo como aduana como cobro del tránsito con impuestos, sino que es la gran oportunidad y lo hemos visto aquí en el Colegio de Economistas de Lima y en la mesa técnica con otros colegios profesionales como el Colegio de Ingenieros, Arquitectos para que podemos desarrollar un modelo de desarrollo económico con enfoque territorial. Debemos preocuparnos principalmente en desarrollar la oferta exportable, ese es o esa es la verdadera oportunidad.

59 ANIVERSARIO

El Colegio de Economistas de Lima celebra hoy su 59° aniversario de fundación, en una ceremonia especial que reunirá a destacados economistas y autoridades del ámbito económico. Durante el evento, se reconocerá la valiosa participación del Viceministro de Economía, Carlos González Mendoza, Excontralor general de la República del Perú, Nelson Shack y el Econ. Enrique Cornejo, quienes serán homenajeados por sus contribuciones al desarrollo económico del país.