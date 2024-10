Copa Nacional de Cerveceros del Perú anunció las cervecerías y cervezas galardonadas de su séptima edición

By

La «Asociación de Cerveceros Caseros y Artesanales del Perú» (ACECAS), realizó del 15 al 19 de octubre de 2024 en la ciudad de Lima, la séptima edición de la emblemática Copa ACECAS, donde participaron más de 120 cervezas productoras de Lima, Callao, Cusco, Arequipa, Tacna, Puno, Ica, Trujillo, Pasco, Junín, Ayacucho y, Huánuco y donde Cervecería Magdalena de Lima ganó como “Mejor Nanocervecería” y Cervecería del Valle de Cusco ganó como “Mejor Microcervecería” del país.

ACECAS, es la comunidad cervecera más importante y activa del país, Asociación que organiza cada año la COPA ACECAS donde participan CERVEZAS e HIDROMIELES elaboradas en equipos a pequeña escala de categoría Amateur y de nivel profesional en las categorías de Nanocervecerías y Microcervecerías.»

La Copa ACECAS contó con la participación de reconocidos jueces, con amplia experiencia en diferentes competencias cerveceras nacionales e internacionales de gran prestigio en el rubro como cada año. Este importante panel cató las muestras entregadas por categoría, dando lugar a los ganadores y ofreciendo un feedback especializado con la evaluación de sus cervezas a todos los participantes, así como las correspondientes oportunidades de mejora para sus procesos y producciones.

La organización estuvo a cargo de la Asociación de Cerveceros Caseros y Artesanales del Perú (ACECAS) presidido por Manuel Cortez quien también es Director de la competencia.

La sede de cata y evaluaciones fueron las instalaciones de Cervecería Candelaria y la premiación en el Taproom de Cervecería Ucuchá, ambos ubicados en el distrito de Chorrillos.

Importante destacar que la Copa ACECAS es la competencia nacional más antigua del país y con más ediciones consecutivas anuales ininterrumpidas.

Compartimos los ganadores más destacados:

Principales ganadores Copa ACECAS 2024

Mejor Microcervecería de Perú: Cervecería del Valle Sagrado (Cusco)

Mejor Nanocervecería de Perú: Cerveza Magdalena (Lima)

Mejor Cerveza de Microcervecerías: «Barricas del Valle» #13″ Categoría: Specialty Wood-Aged Beer (Imperial Chocolate Milk Stout añejada en barricas) de Cervecería del Valle Sagrado (Cusco)

Mejor Cerveza de Nanocervecerías: «Confía» Categoría: Fruit Beer (Gose c/ sal amazónica, durazno, piña, fresa) de Two Broders + Salsipuedes Brewing Co. (Lima)

Mejor Cerveza Cerveceros Caseros: «Wijebi» Categoría: Wee Heavy de Christian Zapata Vargas (Lima).

Para más información IG: https://www.instagram.com/copa.acecas/