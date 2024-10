Rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffer:“Mi lucha incansable es por la educación

“Mi lucha incansable será por la educación”, sostuvo la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón Ruffner, al señalar que ciertos sectores “no le gusta ni quiere” que la Decana de América lleve educación superior a los jóvenes del interior del país.

“Cuando San Marcos sale fuera de Lima, claro, van a venir todos los ataques, porque San Marcos está llegando a todos los pueblos. Y aunque reciba todos los golpes tengo que salir adelante, porque es un compromiso de mujer. Un país sin educación no puede desarrollarse”, afirmó.

Estas declaraciones la dio durante la entrega del capital semilla a las autoras de tres proyectos de negocio del programa desarrollado en el marco de APEC Ciudadano: Empodera Mujer Joven 2024.

“Llega un momento en la vida que uno solamente tiene que soñar en construir y reconstruir una nación donde todos seamos libres con una economía sostenible y tener educación y salud para todos. Romper la inequidad Y eso no le gusta a mucha gente. Eso no quieren”, afirmó

Ramón Ruffer sostuvo que hay grupos políticos que no quieren el avance de la educación avance para así “engañar y ofrecer el oro y el moro”.

“Cuando las mujeres asumimos una responsabilidad no podemos darnos el lujo de doblegarnos. Decir: “estoy cansada, estoy enferma, no puedo”. Esas palabras no existen en nuestro diccionario, porque debemos ser conscientes de que sí podemos generar el cambio”, enfatizó.

Asimismo recordó que el 45% del presupuesto de la UNMSM es generado por la misma universidad a través de recursos propiamente recaudados, lo que permite mantener la calidad educativa.

“Pese a las dificultades económicas nuestros alumnos recorren el mundo con todo pagado cuando ocupan los primeros puestos. En San Marcos soñamos en cambiar el país y ese es el compromiso de profesores, administrativos y sanmarquinos comprometidos”, aseveró finalmente.