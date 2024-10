Carlos Bruce cuestiona matonesco accionar del alcalde de Lima en Surco: “Rafael López Aliaga está desesperado»

MML destruye parques y losas deportivas para supuestamente ampliar una Vía Expresa sin expediente técnico. “Carece de obras importantes”, criticó.

No se calló nada. El alcalde de Surco, Carlos Bruce, cuestionó la arbitraria intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima en un parque de su distrito, supuestamente para iniciar las obras de ampliación de la Vía Expresa, a pesar de no contar ni siquiera con el expediente técnico aprobado.

“No nos oponemos al proyecto de ampliación de la Vía Expresa. Lo que nos oponemos es a que el municipio de Lima entre a destruir las áreas verdes y de recreación que el municipio de Surco ha creado desde hace 18 años, para que nuestros vecinos no tengan que vivir frente a un terral, sin coordinar con nosotros”, escribió en cuenta de X.

Mediante un contundente comunicado, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento deploró la improvisación mostrada en la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien carece de obras importantes para mostrar a la población limeña, a pesar de cumplir casi dos años en el sillón de Nicolás de Rivero. Bruce Montes de Oca

mostró diversos documentos que confirman su versión en torno a que el otorgamiento de la buena pro para la empresa que elaborará el expediente técnico de la obra será el próximo 20 de diciembre.

Respecto a algunos cuestionamientos sobre el supuesto usufructo del terreno, el alcalde surcano respondió que “poner grass desde hace 18 años para que los vecinos no tengan que vivir frente a un terral todo ese tiempo” no constituye un aprovechamiento

indebido. “Si el municipio de Surco no hubiera hecho esto esas tierras estarían invadidas. Pero lo peor es que NO se va a ejecutar ninguna obra hasta fines del próximo año”, contestó.

La Municipalidad de Surco lamentó que la gestión de López Aliaga haya iniciado los trabajos

de demolición sin previo aviso, lo que impidió retirar oportunamente la infraestructura municipal en las zonas intervenidas. En el comunicado, exhortó a la preservación de las áreas verdes frente a las urbanizaciones Próceres y Precursores, así como las áreas verdes del Parque Pléyades y sus losas deportivas.

SHEPUT: “ALCALDE

SOLO QUIERE LA FOTO”

En un tono similar, el excongresista de Perú Posible y de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, respaldó las críticas vertidas de Bruce al líder de Renovación Popular, que solo quiere publicar “la foto” de una inexistente gestión municipal en los medios de comunicación.

“Carlos Bruce le responde como corresponde al prepotente alcalde de Lima Rafael López Aliaga que pretende vender la idea de empezar la ampliación de la Vía Expresa destruyendo parques y obras públicas sin que exista ni siquiera un expediente técnico. El alcalde de Lima quiere la “foto” pero a costa del bienestar de miles de vecinos. Oportuna y correcta respuesta del alcalde de Surco”, escribió el ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en su cuenta de X.

Sin fecha de construcción

La obra de la Vía Expresa Sur, la cual unirá el Metropolitano con la estación

Atocongo de la Línea 1, ha sido planificada desde hace décadas, pero los retrasos en su ejecución permitieron que viviendas, áreas verdes y otros espacios

públicos se establecieran en la ruta prevista para la ampliación, lo que ahora

genera este conflicto.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha intervenido hasta el momento

aproximadamente 90.000 m² de áreas verdes. Las intervenciones de estos espacios iniciaron esta semana, sin embargo, al no contar el proyecto con un expediente técnico, la obra, que implica una deuda de S/4.000 millones adquirida durante

la gestión de López Aliaga, no tiene una fecha clara de inicio de construcción.

Vecinos protestan

La prepotencia de la gestión de López Aliaga originó evidentemente la protesta de

los vecinos afectados, específicamente del asentamiento Comuco, quienes denunciaron

la expropiación de sus viviendas sin un proceso de negociación justo. Sostienen que no ha habido un acuerdo o negociación de una compensación adecuada por la expropiación de sus terrenos.

Con documentos en mano, los afectados mostraron notificaciones de las medidas

de paralización, retiro y demolición, junto a multas que superan los 10 000 soles por

la ocupación de las áreas destinadas a la construcción. Aseguraron que la notificación les llegó de manera repentina el 21 de octubre, sin darles tiempo ni opciones para su

reubicación.