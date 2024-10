Goleada humillante aplicó líder Barcelona al Real Madrid 4-0 en el Santiago Bernabéu

By

El FC Barcelona dio un gran golpe en la Liga de España, al golear 4-0 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en un Clásico desequilibrado a favor del líder tras el descanso, donde fue muy superior al actual campeón, incapaz de responder a los dos ‘zarpazos’ consecutivos de Robert Lewandowski y de encontrar la fórmula para frenar el sistema azulgrana.

Sólo Vinícius Jr lo intentó en una negra noche para Kylian Mbappé y en la que el Madrid cayó una docena de veces en fuera de juego, ocho en el más equilibrado primer tiempo porque tras el descanso, dos goles de Lewandowski (54’ y 56’)en un visto y no visto, abrieron la fiesta de un Barza que puso fin a cuatro clásicos con derrota.

El delantero polaco, que nunca había marcado en Liga al Real Madrid y sólo una vez en toda su carrera en el Santiago Bernabéu, demostró poco después su sensacional estado de forma para culminar apenas dos minutos después una gran jugada colectiva y un preciso centro de Raphinha y poner el Clásico muy cerca.

Lewandowski desaprovechó dos muy claras para haber enviado a la lona a su rival, ya muy expuesto y poco fino en la buenas opciones de Bellingham y una más de Mbappé, errático en su definición y donde más letal es. Ancelotti metió a Brahim, pero no le dio tiempo a tener impacto porque el líder, voraz, no aflojó y no perdonó las concesiones para golear con tantos de Yamal (84’) y de Raphinha (87’).

Barcelona ahora se alejó en la punta con 30 puntos, y el Real Madrid se quedó en 24 unidades. Resultados de hoy: Real Valladolid 1 Villarreal 2; Las Palmas 1 Girona 0; Tayo Vallecano 1 Alavés 0. Partidos del Domingo: Leganés-Celta; Getafe-Valencia; Real Betis-Atlético de Madrid; Real Sociedad-Osasuna.