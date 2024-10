Gobierno de Joe Biden advierte falta de seguridad por ola de criminalidad en Lima a días del APEC

Embajada de Estados Unidos en Perú emite alerta de seguridad por aumento de robos en Lima. A través de un comunicado, la embajada americana le dice a los ciudadanos estadounidenses “si alguien intenta robarte, no te resistas. Entrégale tu teléfono”.

Peligra desarrolo normal de APEC. El nivel de inseguridad en el Perú ha crecido durante los últimos años, especialmente si consideramos los robos a mano armada y la extorsión como delitos en una lamentable expansión.El gobierno de Joe Biden alertó de la ola de criminalidad en Lima a días del APEC. A pesar de que el ministro del Interior aseguró que hay resultados positivos en la lucha contra la delincuencia.

Esta situación no ha sido ajena a los principales países del mundo, que ven a nuestra tierra como un importante destino turístico, pero también como una zona de alerta por el aumento de la delincuencia. Bajo ese criterio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido un comunicado de alerta con información de emergencia para ciudadanos estadounidenses que visiten, especialmente, la capital: Lima.

Perú se convertirá en anfitrión de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2024. Este importante evento internacional participarán los Líderes de las Economías de APEC. Perú se conecta directamente con 21 economías que representan el 62 % de la producción mundial, el 48 % del comercio de bienes y servicios, y el 38 % de la población mundial. En las naciones miembros podemos encontrar a países como China, Estados Unidos, Japón, Australia, Corea del Sur, Canadá, entre otros.

En el comunicado, publicado este 25 de octubre, la Embajada de los Estados Unidos informa que está al tanto de informes recientes de robos a mano armada y robo de teléfonos celulares en zonas de Lima, donde se sabe que ciudadanos estadounidenses viven y visitan, incluidos Barranco, Miraflores, La Molina y Surco.

En ese sentido, la embajada americana exhorta a sus compatriotas estar atentos a lo que ocurre a su alrededor y adoptar las medidas de seguridad adecuadas, que puede reducir significativamente la probabilidad de convertirse en víctima de un delito.

RECOMENDACIONES

Evite usar teléfonos celulares en público y en lugares concurridos. Utilícelos solo en un espacio seguro y luego guarde el teléfono. El brillo que emiten los dispositivos electrónicos por la noche lo convierte en un blanco fácil al caminar o en paradas de tráfico, incluso cuando se usa dentro de automóviles y taxis cerrados.

No use joyas ni relojes caros. No lleve dinero en efectivo en exceso. Si se convierte en víctima, absténgase de luchar por mantener el control de sus pertenencias. Su bienestar físico es la prioridad.

Si toma taxis, utilice un servicio de transporte basado en aplicaciones o un servicio de taxis por llamada. Permanezca en un lugar seguro mientras espera su viaje. Tome las mismas precauciones de seguridad en los vehículos alquilados que en su propio vehículo.

Preste atención en las zonas comerciales y otros entornos generales. Los delincuentes pueden seguirlo o llamarlo o denunciarlo a otro asociado que esté esperando para atacarlo.

Durante el verano peruano habrá más gente en las calles, lugares al aire libre, veredas y parques. Esté atento a los robos y manténgase alerta para evitar accidentes con conductores, ciclistas y peatones distraídos.

Tenga en cuenta que los ladrones suelen esconderse entre artistas callejeros, vendedores ambulantes y mendigos en los semáforos y en las intersecciones congestionadas. Tenga cuidado y no abra las ventanillas en los semáforos o en calles concurridas cuando conduzca.

Tenga en cuenta sus rutas de viaje, ya que las aplicaciones de navegación pueden llevarlo a través de áreas desconocidas con mayores niveles de delincuencia.

No deje objetos de valor sin vigilancia en el coche. Considere colocar bolsos y/o maletines en el espacio para los pies o en el maletero para mantenerlos fuera de la vista. Mantenga las puertas cerradas y las ventanillas subidas.

Hable y practique medidas de seguridad personal con todos los miembros de su hogar.

Tenga cuidado con las estafas. Hable con su familia o compañeros de viaje sobre cómo actuar ante llamadas telefónicas inusuales o visitas inesperadas.

La Embajada también compartió contactos de ayuda para que se pueda pedir asistencia ante cualquier eventualidad:

Embajada de EE. UU. En Lima: cuadra 17 de la Av. La Encalada, Santiago de Surco. Teléfono +51-1-618-2000 y correo LimaACS@state.gov.

Agencia Consular en Cusco: Av. El Sol 449. Correo: CuscoACS@state.gov

Asuntos consulares del Departamento de Estado: teléfono: +1-888-407-4747 o al +1-202-501-4444

Para recibir alertas se puede inscribir en el Programa de Registro de Viejeros Inteligentes, a través de este enlace: https://mytravel.state.gov/s/step

Información sobre Perú: https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Peru.html

Adrianzén pidió no dar “un mal espectáculo” al mundo

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, ha declarado en diversas conferencias de prensa que se están dando resultados positivos; sin embargo, en solo 12 horas del último jueves 24 de octubre, se reportaron siete muertes en Ate Vitarte y Villa María del Triunfo.