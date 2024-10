Atención de calidad para los pacientes y combatir la corrupción, es la promesa del nuevo director del Hospital de Lima Este-Vitarte

By

Al asumir el cargo, doctor Elio Fitzgerald Rocafuerte Díaz ofrece una gestión con empatía y atención de calidad a los pacientes

“Estoy ante el reto más importante de mi carrera como gestor de salud e iniciamos esta gestión convencidos de la tarea de poner a nuestro nosocomio como el más importante de la Región”, expresó el doctor Elio Fitzgerald Rocafuerte Díaz, al ser presentado como nuevo Director General del Hospital de Lima Este-Vitarte.

El médico cirujano dijo que, para lograr este cometido, no basta con conformar un Equipo de Gestión eficiente y capaz sino que se requiere el más amplio compromiso de todos los servidores, teniendo como fin supremo la atención con empatía y calidad a los pacientes.

“Cómo no recordar el baluarte que nos constituimos en la lucha contra el Covid; en esos aciagos días supimos ponernos al nivel que la población exigía. Con la misma mística es que hoy los convoco a unir esfuerzos para tener un hospital comprometido con las necesidades de salud de los usuarios”, añadió el doctor Elio Fitzgerald Rocafuerte Díaz.

Resaltó que el primer mensaje para sus compañeros trabajadores del HLEV es de unión, paz y confraternidad; “ya no somos dos unidades ejecutoras, ellas son las raíces de donde provenimos, ahora somos el Hospital de Lima Este-Vitarte, unidad ejecutora 150, del Ministerio de Salud”.

Dr. Elio Fitzgerald Rocafuerte Díaz, nuevo director del Hospital de Lima Este-Vitarte.

En tono enérgico anunció que ha solicitado a la Contraloría General de la República que instale una oficina en el hospital con el objetivo de acompañar los procesos de compra y licitaciones, y así combatir la corrupción y optimizar la transparencia en su gestión. “Seré implacable contra este flagelo”, sentenció.

“Hemos empezado a trabajar de manera silenciosa en la optimización de servicios y de los recursos humanos. Así, hemos mejorado los flujos de atención en Emergencia, Hospitalización, Cirugía y Consulta Externa. En la actualidad, ya tenemos más camas para más pacientes y el “Plan Cero Colas” está funcionando de manera eficiente”, señaló el funcionario.

Finalmente, reveló que se han empezado los estudios de inversión para que, en lo que fue el antiguo Hospital Vitarte, se pueda construir una torre de consultorios y procedimientos médicos y cirugía menor, para asegurar la atención de calidad a los pacientes.

El Minsa tiene mucha expectativa en la gestión que cumplirá el doctor Elio Fitzgerald Rocafuerte Díaz.