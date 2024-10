Thamara Gómez, ex Corazón Serrano,oficializa su relación con cómico, y ya añoraba ser mamá(VIDEO)

By

Thamara Gómez, ex Corazón Serrano,oficializa su relación con cómico, y ya añoraba...

La excantante de Corazón Serrano, sorprendió al confirmar su romance con Álvaro Aurora, un joven comediante popular en redes sociales por sus presentaciones en la tradicional Alameda Chabuca Granda.

Pero lo que más sorprenderá a sus seguidores son los deseos de la artista. Thamara, aseguró, ya desde el año pasado que tiene ilusión de convertirse en mamá, tal como mencionó en sendas entrevistas- «Mi mamá ya me esta pidiendo nietos».



Ya encargará a la cigueña. Thamara Gómez, cantante y exintegrante de Corazón Serrano, confirmó su romance con Álvaro Aurora, un conocido cómico ambulante. La artista compartió un emotivo video en su cuenta de TikTok. Tal vez Alvarito sea el afortunado, ya que la cantante afirmó en unas entrevistas en abril pasado que se muere de ganas de ser mamá.

«Mi mamá ya me está pidiendo nietos, ja, ja, ja. La verdad que sí quiero, me muero de amor con tan solo pensarlo, pero ahora quiero enfocarme en mis proyectos y en mis sueños para que no les falte nada. Sería una buena mamá”, señaló en esa oportunidad.

Agora Thamara a sus 25 años, en un video se muestra feliz entregándole un regalo conformado por autos de juguete y flores azules, acompañado del texto: “Mientras yo exista, siempre haré feliz a tu niño interior”, por el Día del Novio, una festividad popularizada en redes

Respecto al video, Álvaro, de 23 años, escribió un tierno agradecimiento: “Gracias por hacer feliz a este niñito que te quiere mucho, mujercita bella”. La confirmación de su relación ha llevado a los fanáticos de la cantante a expresar su sorpresa y alegría en redes sociales.

Aunque todavía no se conoce la fecha del principio de su relación, ambos artistas vienen interactuando públicamente juntos desde julio, colocándose mensajes de apoyo y admiración en redes sociales. Por ejemplo, a inicios de setiembre, Álvaro le comentó: “¡Con ese talentazo donde no estarías ! Ahí estaré para aplaudirte”, a lo que Tamara respondió: “[…] Eres lo más lindo de este mundo”, dejando entrever una vinculación entre los dos.

RESPONDE A CRITICAS

La popular cantante de cumbia, se ha visto envuelta en una controversia tras hacer pública su relación sentimental con Álvaro Aurora. Desde el anuncio de su romance, la artista recibió una mezcla de apoyo y críticas en redes sociales.

Si bien muchos celebraron su decisión de abrirse al amor, las opiniones cambiaron drásticamente cuando los internautas descubrieron la ocupación de Álvaro Aurora. Varios usuarios cuestionaron la elección de Thamara Gómez, sugiriendo que debería buscar a alguien “mejor” para su futuro.

Frustrada por los comentarios negativos, la exintegrante de Corazón Serrano decidió alzar la voz y defender a su pareja en un contundente mensaje en sus redes sociales.“Lo que él hace no lo puede hacer cualquiera, pero a veces la gente es tan mediocre de mentalidad”, expresó la cumbiambera, desafiando las críticas y resaltando el valor del trabajo de Álvaro Aurora.

Thamara Gómez no se detuvo ahí y, con fervor, continuó defendiendo el talento de su pareja, señalando que a futuro podría generar grandes ganancias como otros conocidos comediantes: “Él es un artista, ahora díganme, ¿dónde está Jorge Luna, Ricardo Mendoza o Eugenio Derbez? Él es una persona muy talentosa, se ha ganado su nombre y va a lograr muchísimo más”, sentenció.