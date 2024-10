Docentes universitarios en pie de lucha por sus derechos

By

Denuncias penales, administrativas y pedidos de investigación de su gestión enfrenta el rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Américo Guevara Pérez, quien enfrentó un plantón de protesta por parte de los docentes debido a una recategorización laboral y recorte de sueldo así como una ratificación de sus cargos que nunca llega.

El problema empezó con una disposición de la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) de la recategorización de los docentes, es decir que serán bajados de categoría y con menor sueldo. Sin embargo, el resto de universidades no realizó este mandato por considerar una norma abusiva.

Los docentes de la Agraria señalan que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no aceptó esta disposición, defendió a sus docentes, y luego de un proceso judicial le dijo adiós a la recategorización. Precisan que esta norma se ejecuta solo en su universidad y en la Universidad de Iquitos. Afectando la economía de sus hogares su derecho al trabajo.

“EL RECTOR CONTRA LOS DOCENTES”

“Hemos protestado por la conducta del rector Américo Guevara, en contra de los docentes. Por ejemplo, está el despido del presidente del sindicato de profesores, Alfonso Cerna y una persecución a un grupo de profesores que les corresponde su ratificación este año. Hay otro grupo de docentes que desde el año pasado están esperando su ratificación”, señala Raúl Porturas, docente de la facultad de Pesquería.

Porturas apunta a que sus colegas no son ratificados porque no apoyan la gestión del rector. “Existen otros profesores que ni siquiera reúnen los requisitos para ser docentes universitarios, no tienen título y el rector los apoya y les da facilidades para que sigan en la institución”.

ES UNA ARBITRARIEDAD

Lily Cuadros Antúnez de Mayolo, profesora de la facultad de Economía y Planificación dijo que el rector Américo Guevara no los escucha y que es arbitrario. “Me parece que la recategorización y el recorte de sueldos es una arbitrariedad y una injusticia. Es un maltrato a profesores que durante 30 años han trabajado y dado su nombre a esta universidad. Los han sacado sin miramientos sin ninguna consideración”.

La docente confesó que votó por el actual Rector, pero dijo sentirse decepcionada porque el rector coloca a sus amigos y personas afines que no tienen ningún merecimiento.

Agregó que en las reuniones del Consejo Universitario, donde debe estar el presidente del Sindicato de Docentes de la Universidad Agraria, Alfonso Cerna, éste nunca fue invitado. “Todo con un afán de hostilizar y mortificarlo, sin embargo si invita al presidente de la ADUNA, que es una asociación con otro tipo de trabajo. Nos ha cerrado las puertas”, afirma Lily Cuadros.

INFORME DEL CAL

Este caso no es de ahora y son los docentes y sus familias quienes sufren esta situación ya que enfrentan un recorte de sueldos y muchos de estos profesionales son cabeza de familia. De otro lado, en la práctica la ratificación laboral se da cada siete años y es necesaria para permanecer en el cargo. Sin ratificación no habría estabilidad y su permanencia en el cargo pende de un hilo.

Un informe del Colegio de Abogados de Lima (CAL) dirigido a Alfonso Cerna, presidente de la Federación de Docentes Universitarios del Perú (Fendup) señala que los profesores tienen hasta diciembre del 2025 para adecuarse a la Ley Universitaria. Además la recategorización no es óbice para capacitarse, postular y alcanzar otros puestos.En ese sentido la misma SUNEDU tuvo que archivar la sanción por la promoción de más de 80 profesores al cargo de docente principal y asociado. En la resolución 0020-2024 de la SUNEDU se deja de lado el proceso sancionador por la promoción de 87 docentes pese a no cumplir con los grados académicos de doctor y/o maestro

DE SEGUNDA CLASE. ¿Acaso los docentes de la UNALM son docentes de segundo orden para que no se les pueda dar las mismas oportunidades que a los docentes de San Marcos?”, se preguntó un educador.