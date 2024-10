Gamarra: Comerciantes plantean un“paro tributario” y rechazan violencia

-Dirigente Diógenes Alva demanda acciones efectivas contra criminalidad para devolverles tranquilidad a emprendedores

-Señaló a Diario UNO, que miles de comerciantes dejarían de pagar sus tributos a la SUNAT, en vista que sus impuestos no son bien aplicados

Un importante sector del emporio comercial de Gamarra no se sumará al paro nacional convocado para hoy, pero igualmente demandan al gobierno que aplique medidas concretas para frenar el avance de la criminalidad, y plantean un “paro tributario” si no hay cambios inmediatos, afirmó Diógenes Alva, dirigente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra.

“La economía no se puede parar, pero estamos de acuerdo en las protestas que exigen logros, por eso exigimos que el Ministerio de Economía, del Interior y otros tienen que hacer su trabajo, así se moverá la economía y se reducirá la criminalidad”, expresó Alva y remarcó que, si bien en Gamarra no hay extorsiones, es innegable que si hay un avance de la criminalidad que se deben combatir con enegía y sin dilaciones por la gravedad que han alcanzado.

Alva hizo estos planteamientos al expresar la posición de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, que emitió un comunicado para definir su posición frente al paro de protesta convocado para hoy.

CIUDADANÍA NECESITA TRANQUILIDAD

Alva expresó que, junto con los emprendedores de Gamarra, hay otros miles de pequeños comerciantes e industriales que se preparan a realizar un “paro tributario”, que consistiría en negarse a pagar sus tributos a la SUNAT, en vista que los recursos que se entregan mediante los impuestos no son bien aplicados para devolver la tranquilidad a la ciudadanía y tampoco se reactiva la economía.

“El paro tributario se prepara porque exigimos resultados y acciones concretas, se tienen que tomar medidas para devolver la tranquilidad a los pequeños comerciantes y emprendedores, que ahora viven asustados y amenazados por las bandas de extorsionadores y sicarios, y así no podemos seguir más”, afirmó el dirigente de Gamarra en apoyo al comunicado.

“De continuar tomando medidas que no generan resultados positivos, miles de emprendedores -quienes movemos la economía nacional- nos preparamos para protestar con lo que llamamos Paro Tributario”, precisa el comunicado suscrito por Alva y la Coordinadora.

“Es decir, no pagaremos impuestos hasta tener la certeza que aquel dinero será destinado de manera efectiva y responsable para combatir la delincuencia, que tanto daño nos hace”, añade.

NO PUEDEN DEJAR DE TRABAJAR

Diágenes Alva también cuestionó a la serie de supuestas federaciones y asociaciones de comerciantes de Gamarra, quienes anunciaron su apoyo al paro de hoy, aunque anunciaron que volverán a trabajar desde las dos de la tarde.

“No son comerciantes, son políticos, son grupitos de gente que se declaran dirigentes y no lo son”, indicó Alva al remarcar que el emporio comercial de Gamarra no puede parar ni cerrar sus puertas porque la gente necesita trabajar, aunque admitió que la situación actual da espacio para la protesta.

En este sentido, hizo un llamado a los que piensan plegarse al paro de protestas, a que expresen su posición, pero sin caer en la violencia ni permitir la presencia de infiltrados que pueden generar el enfrentamiento con las fuerzas del orden, pues lo que menos se necesita ahora es ahondar los brotes de violencia.