Poder Judicial ordena 36 meses deprisión preventiva contra Jorge Barata

Y le ordena ponerse a derecho en un plazo de 10 días antes de notificar a la Interpol. Ello tras negarse a declarar como testigo en caso Odebrecht

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata, exdirectivo de la empresa Odebrecht en el Perú, por el caso Gasoducto en el cual se investiga a Ollanta Humala y Nadine Heredia, y le ordenó entregarse a las autoridades peruanas en un plazo de 10 días antes de notificar a la Interpol.

La medida fue solicitada por la fiscal del equipo especial Lava Jato, Geovana Mori, luego que se revocaran los beneficios del acuerdo de colaboración eficaz que firmó el empresario brasileño por otros casos que implicaban a la firma Odebrecht

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Leodan Cristóbal Ayala, fue el que declaró fundado el pedido de prisión preventiva contra Jorge Barata por la investigación que se le sigue por presunta vinculación con el delito de colusión agravada.

Extraditado a nuestro país

El fallo señala que la orden se hará efectiva una vez que el investigado se entregue a las autoridades y sea extraditado a nuestro país. Para ello, el juez dio un plazo no mayor de 10 días para que se ponga a disposición de la justicia peruana.

De no hacerlo, continuará el proceso “bajo apercibimiento, de librar los oficios correspondientes a la Policía Internacional – Interpol, para su ubicación en el lugar o país en el que se encuentre para la ejecución de la (…) medida”.

El documento precisa que una vez se entregue el exdirectivo de Odebrecht el INPE deberá determinar el establecimiento penitenciario en el que deberá cumplir con la prisión preventiva.

Como se recuerda, Jorge Barata perdió la colaboración eficaz luego que el Ministerio Público denunciara que incumplió con brindar su testimonio en el juicio contra Ollanta Humala.

Además, cabe precisar que la justicia de Brasil invalidó las pruebas obtenidas de los servidores Drousys y My Web Day B, por lo que los exdirectivos de Odebrecht no pueden declarar sobre los aportes a la campaña del 2011 y 2016 bajo la figura de “imposibilidad jurídica”.

El dato

Cabe resaltar que el exdirectivo de Odebrecht en nuestro país reside en la actualidad en la ciudad de Sao Paulo en su natal Brasil.