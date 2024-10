Morgue de Lima colapsa por incremento de muertes por sicariato

Técnicos necropsiadores expresaron su preocupación y alertaron que las muertes que pueden registrar los medios de comunicación son solo la punta del iceberg de los homicidios que ocurren a diario

Llamado de emergencia. Sólo los niveles de la terrible ola del Covid 19 pudieron colapsar la Morgue Central de Lima, ahora las hordas del sicariato, nos acercan a una terrible realidad de hechos inimaginables, así los expresan integrantes de Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público (FENTRAMIP PERÚ) que realizaron una huelga en los exteriores de la Morgue Central de Lima.

El pasado 15 de octubre los trabajadores se apostaron en el frontis para reclamar por un recorte de presupuesto por parte del gobierno de Dina Boluarte. Se trata de cerca de 18 mil trabajadores que cerraron el tránsito vehicular en la cuadra 8 del jirón Cangallo, en el Centro de Lima y pedían mejores condiciones laborales para desempeñar su labor.

A través de un video colgado en las redes sociales técnicos necropsiadores de la Morgue Central de Lima expresaron su preocupación por el aumento alarmante de cadáveres a causa del sicariato que se vive en Lima Metropolitana. Denunciaron que en las últimas semanas se incrementó el ingreso de cuerpos, mayormente por herida de bala.

El representante del bloque de médicos forenses de la Federación Nacional del Ministerio Público (Fentramip), declaró en medio de la protesta que «lamentablemente para la señora Dina Boluarte, todo está bien, no hay ningún problema; pero la verdad es que el sicariato, las muertes, los homicidios, han aumentado exponencialmente en Lima».

“TODOS LOS DÍAS RECIBIMOS CADÁVERES”

“Lamentablemente, en la Morgue Central de Lima, todos los días recibimos cadáveres por bala, lo que ha aumentado el trabajo para nosotros y los compañeros que me acompañan. Queremos que esta situación cambie porque realmente estamos colapsados”, señalaron.

Asimismo, exigieron al Gobierno hacer frente a esta ola de inseguridad que ha tomado las calles de Lima y solicitaron un mayor presupuesto para poder desarrollar mejor su labor.

“Para la señora Dina Boluarte todo está bien, no hay ningún problema, pero la realidad es que el sicariato, las muertes, los homicidios han aumentado exponencialmente”, dijo uno de los técnicos.

RECLAMAN MÁS PRESUPUESTO

Al respecto, el secretario general de la FENTRAMIP, David Hereña, indicó que los trabajadores se encuentran en huelga porque son víctimas de un fuego cruzado donde se enfrenta el Ejecutivo con el Ministerio Público.

“Nosotros como trabajadores del Ministerio Público tenemos diferentes regímenes laborales 276, nombrados, 728, el régimen de la actividad privada y CAS. En los tres regímenes nosotros venimos sufriendo una serie de discriminaciones laborales y remunerativas por parte del Gobierno y del Ministerio de Economía y Finanzas.”

Precisó que en el caso de los trabajadores CAS, varios de ellos con remuneraciones de 1200 soles, a estos no se les ha aumentado el sueldo desde hace más de diez años.

DATOS: Según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, cinco personas son asesinadas cada día y se superan cifras de los últimos ocho años, según el Sinadef. Se han registrado 1493 casos hasta octubre y se podría superar el récord del 2022.