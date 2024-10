Midagri mantiene a tres requisitoriados en el Programa Subsectorial de Irrigaciones

By

Ministro Ángel Manero no toma cartas en el asunto y funcionarios siguen como si nada pese a tener denuncias por corrupción

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), entidad rectora del subsector riego a nivel nacional, está en el ojo de la tormenta al mantener en sus filas a tres funcionarios con denuncias de corrupción, representando un peligro para el manejo de recursos y la administración pública.

Se trata de Willians Genaro Ferreyra Castillo (requisitoriado), quien se encuentra dirigiendo la Administración del PSI, así como el reo Germán Marlon Lench Cacéres y el imputado por colusión (robo) Carlos Mario Azurín Gonzales.

En el caso de Ferreyra Castillo, este se encuentra en condición de requistoriado, según una denuncia policial, y fue detenido por este motivo en julio de este año, y pese a ello se mantiene como jefe de la Unidad de Administración del PSI.

Además, Lench Cacéres fue declarado reo por el 41 Juzgado Penal mediante resolución judicial del 20 de abril de 2018 por el delito contra la fe pública y, gracias a su cercanía con el actual ministro de Agricultura y Riego, está manejando el dinero de esta entidad como jefe de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento.

Azurín Gonzales, por su parte, fue denunciado por colusión en el Juzgado de Tumbes por los malos manejos en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, además de tráfico de influencias, y ahora ocupa el cargo de jefe gerencial de Riego Tecnificado.

Sin sanción

Esta grave afectación a los intereses del Estado se concentra en el interés del PSI del Miadri en favorecer a la empresa encargada del servicio para este megaproyecto de irrigación: el Consorcio Chavimochic.

Fuentes de credibilidad aseguran que estos tres personajes siguen en sus cargos, sin haber recibido sanción o investigación interna alguna, con anuencia del Ing. Orlando Chirinos Trujillo, director ejecutivo del PSI, y quien hasta ahora no toma las correcciones del caso.

Llama la atención, asimismo, que el ministro Ángel Manero Campos no tome cartas en el asunto al tratarse de un programa que fomenta, y promueve el uso eficiente y sostenible del agua para el riego en la agricultura, un sector golpeado no solo por el Covid sino también por la situación económica actual.

El dato

Acaso no se supone que el Midagri es el organismo público rector en materia agraria y desarrolla estrategias alineadas para proveer bienes y servicios públicos de calidad a miles de familias del país. Ya es hora de hacer algo al respecto.