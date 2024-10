Alejandro Toledo grita ¡Soy inocente! y pide que lo dejen morir en casa

Expresidente enfrenta cargos por caso Odebrecht y recordó a jueces que padece de cáncer. Adelanto de sentencia será el lunes 21 de octubre

Jura es inocente. En su última participación en el juicio oral por el caso Interoceánica, el expresidente Alejandro Toledo reiteró que es inocente y pidió permanecer en libertad para morir en casa o curarse de su enfermedad.

Notablemente conmovido, el exmandatario brindó sus últimos descargos antes del fallo del Poder Judicial y aseguró que él jamás realizó ningún arreglo con Jorge Barata y tampoco tuvo un acuerdo de este tipo con Josef Maiman.

“Quiero decir públicamente que yo soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor (Jorge) Barata, mucho menos con el señor Maiman. Mi abogado, en una entrevista con el señor Barata en Curitiba, le preguntó: ¿usted tiene información de que el dinero que le han dado al señor Maiman ha ido a alguna cuenta del presidente Toledo?, a lo que él dijo no”, aseveró.

Claramente afectado y con la voz resquebrajada, el exlíder de Perú Posible pidió a los jueces que tengan en cuenta su estado de salud, al recordar que padece de cáncer y de problemas en el corazón.

“Tengo cáncer y problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Si es que esto va a continuar, lo único que les pido, por favor, déjenme defenderme desde mi casa. Quiero ir a una clínica privada en donde tienen todos mis antecedentes”, recalcó.

Dice “Recupero la Economía”

A su juicio, la prisión preventiva que se le impuso fue “injusta” y enumeró los diversos logros y obras que realizó durante su Gobierno para recuperar la economía.

“Abro todas mis cuentas en el mundo. Vivo de mis conferencias y de las regalías de los 16 libros que he escrito. Les invito a que hagan un escrutinio”, exclamó.

“Que la historia me juzgue (…) en este tema me han metido sin saber por qué. El señor Maiman hoy día sé que es un gánster a nivel internacional con corbata y avión propio y se acercó a nosotros”, puntualizó Toledo al alegar nuevamente inocencia.

El exjefe de Estado que cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, inició su alegato final diciendo que no entendía por qué había sido involucrado en el proceso.

De ser condenado, el líder de Perú Posible sería el segundo presidente de la historia republicana en ser juzgado por delitos cometidos cuando estuvo en el poder. El Poder Judicial programo adelanto de sentencia para el lunes 21 de octubre a las 2:00 p.m.

DATO.

El fiscal José Domingo Pérez desarrolló su alegato final en el que expresó que no cabe ninguna duda sobre la culpabilidad de Toledo en la recepción de sobornos provenientes de la empresa Odebrecht y ratificó su solicitud de 20 años y 6 meses de prisión.