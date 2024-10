Así se jugarán las fechas 11 y 12 de las Clasificatorias Sudamericanas en noviembre

By

CLASIFICATORIAS SUDAMERICANAS MUNDIAL 2026

FECHA 11





JUEVES 14 DE NOVIEMBRE



4:00 p.m. MATURÍN: Venezuela vs. Brasil



6:30 p.m. ASUNCIÓN: Paraguay vs. Argentina



7:00 p.m. GUAYAQUIL: Ecuador vs. Bolivia





VIERNES 15 DE NOVIEMBRE

7:00 p.m. MONTEVIDEO: Uruguay vs. Colombia

8:30 p.m. LIMA: PERÚ vs. Chile





FECHA 12:

MARTES 19 DE NOVIEMBRE

3:00 p.m. EL ALTO: Bolivia vs. Paraguay

6:00 p.m. BARRANQUILLA: Colombia vs. Ecuador

7:00 p.m. BUENOS AIRES: Argentina vs. PERÚ



7:00 p.m. SANTIAGO: Chile vs. Venezuela



7:45 p.m. BRASILIA: Brasil vs. Uruguay