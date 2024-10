Transportistas ahoraanuncian paro nacional

Y se van a huelga de hambre, al no llegar a un acuerdo con el Congreso. En el centro de Lima manifestantes fueron repelidos con bombas lacrimógenas

Se complica la situación. Y es que Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas y parte del gremio que acató el paro de 72 horas, convocó a todos los sindicatos a nivel nacional a iniciar un paro indefinido.

Ello, luego que no llegaran a un acuerdo con el Congreso de la República, para derogar la Ley 32108, sobre el Crimen Organizado y el archivo de la Ley de Terrorismo Urbano.

Previo a su cita con un grupo de parlamentario, ya habían advertido que, si el Congreso de la República no cedia a sus pedidos, acatarian una huelga indefinida que involucraría no solo al sector que representa, sino también a sectores como mercados, camiones y hasta la minería legal.

“Estamos indignados con este Congreso, que nos han hecho esperar horas para hablar de la derogación, y nos dijeron que no van a derogar la ley de Crimen Organizado y Terrorismo Urbano. Entonces señores, en estos momentos nos estamos dirigiendo a la ubicación de todos los gremios para convocar un paro nacional indefinido”, exclamó Campos a su salida del Congreso.

Taxistas, bodegueros, mercados

“Nosotros no podemos darle la espalda a cada uno de ustedes que han sido convocados. Todos los gremios, madres de familia, bodegueros, universitarios, taxistas, mototaxistas, colectiveros, sindicatos, Malvinas, todos los mercados, federaciones, asociaciones, centrales sindicales, comedores, todas las organizaciones sociales que hoy nos dan el respaldo, estamos pidiendo el derecho a la vida. Nosotros llamamos a todos los dirigentes a nivel nacional. Si tenemos que parar indefinidamente” agregó el dirigente.

Huelga de hambre

Miguel Ángel Palomino Pedraza, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, advirtió que los transportistas iniciarán una huelga de hambre si no se toman medidas para detener las extorsiones que sufren. Palomino Pedraza exigió a los legisladores que actúen para resolver esta problemática.

El dato

Ayer, en el centro de Lima, una gran multitud de personas avanzaron por los dos sentidos de la avenida Abancay e impidieron que vehículos de transporte público cumplan su recorrido regular.

Tras el llamado a paro nacional, agentes de la PNP intentston repeler a protestantes con bombas lacrimógenas. En distritos de la capital, también se sintió la falta de vehículos de transporte.

“Los peruanos no somos tirapiedras”

En el segundo día del paro de transportistas, la presidenta Dina Boluarte arremetió contra quienes protestan violentamente contra su gobierno. Según dijo la mandataria, los peruanos son gente de bien y no unos “tirapiedras”.

“Las peruanas y los peruanos somos gente de bien, que buscamos paz y el desarrollo. No somos violentos, no somos aquellos tirapiedras que esconden luego la mano. Ponemos la mano y luego el corazón para trabajar en el desarrollo de la patria”, sostuvo la jefa de Estado durante una actividad oficial en Loreto.

La mandataria añadió que su gobierno continuará trabajando de la mano de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA), y que se viene intensificando la lucha contra la delincuencia. Durante su discurso, aprovechó también para volver a calificar de “terrorismo” a las acciones criminales que se registran en varias partes del país. “Esta guerra iniciada por la delincuencia, la vamos a terminar, la vamos a ganar”, sostuvo. Las palabras de la mandataria se suman a las declaraciones previas del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quienes un día antes minimizaron la medida de protesta de los transportistas.