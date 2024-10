Perú venció a Uruguay 1-0 con gol de Miguel Araujo y sueña con el Repechaje

By

CARLOS HIDALGO

Se jugó con inteligencia y sorprendió en el final del partido con el gol de la diferencia. La Selección Peruana mantiene su sueño de pelear el repechaje, derrotando a Uruguay por 1-0, y de paso logró salir del último lugar de la tabla de las Clasificatorias Sudamericanas, alcanzando su primer triunfo.

En la etapa inicial, Uruguay quiso tomar el control del partido, pero no tuvo claridad en ataque. Perú de a poco le tomó la mano, y si bien no hubo peso en ataque, el mediocampo lo equilibró, asomando por momentos pases largos de Sergio Peña a Alex Valera, o las salidas por derecha con Andy Polo y Oliver Soone. A los 43’ Sergio Peña remató de distancia y el bloqueo a medias de arquero Sergio Rochet, no pudo alcanzarla Alex Valera, para meterla a la red. Así se fueron al descanso.

Para el complemento, Perú salió a atacar y tuco dos opciones seguidas con Sergio Peña y Edison Flores, pasando cerca el balón del arco uruguayo. Aplicados en la marca y no dejando pensar a los rivales, mantuvieron el cero y a los 72’ Fossati se animó por hacer cambios y vaya que iban a ser determinantes en el resultado del partido.

A los 81’ en el primer remate al arco peruano, Federico Valverde remató por bajo, pero atajó bien Pedro Gallese, pero llegó la definición. A los 87’ un buen centro de Piero Quispe, encontró a Miguel Araujo libre en el área, para conectar de cabeza y batir a Sergio Rochet, para darle tres puntos valiosos. Seguimos soñando.

ALINEACIONES:

PERÚ: Gallese; Araujo, Zambrano, Abram; Polo, Castillo, Peña (Garcés), Sonne (Archimbaud), Callens (Quispe); Flores (Reyna) y Valera (Ramos). DT: J. Fossati.

URUGUAY: Rochet; Varela, Ugarte, Bueno; Nández (Rodríguez), Valverde, Fonseca, de Arrascaeta, Araujo; Olivera (Pellistri) y Núñez. DT: M. Bielsa.,

ÁRBITRO: Facundo Tello (Argentina)

ESCENARIO: Estadio Nacional