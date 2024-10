Se le vino la noche a Fiscal Marita Barreto

-La Autoridad Nacional de Control suspende por seis meses a coordinadora del Eficcop, se toma esta decisión luego de que el Ministerio Público abriera una investigación

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió por 6 meses a la fiscal y coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, Marita Barreto, de acuerdo a Latina. Esto se da en el marco de las investigaciones que hay en su contra por el presunto delito de revelación indebida de identidad, que a inicios de octubre dieron inicio a esta investigación en contra suya

Según la disposición de la fiscal suprema Delia Espinoza, se plantea que Marita Barreto habría suministrado información al periodista Carlos Paredes de Willax, en relación con una investigación que involucra al congresista Guillermo Bermejo. La hipótesis de la fiscalía destaca que al revelar este material confidencial, se habrían puesto en riesgo las identidades de potenciales colaboradores clave.

En el programa ‘Contracorriente’, el comunicador Carlos Paredes presentó una serie de grabaciones en las que se escucha una conversación con Marita Barreto, quien supuestamente le estaría proporcionando detalles confidenciales sobre una investigación que involucra al congresista Guillermo Bermejo. A pesar de que los encuentros efectivamente tuvieron lugar, la responsable del Eficcop niega haber revelado información sensible. Barreto afirma que Paredes se aproximó a ella mediante artimañas, alegando que el padre del periodista había sido su profesor en la universidad.

Carlos Paredes afirmó que Barreto le habría entregado la información mencionada en un USB y mostró grabaciones de 18 minutos como evidencia. Según el comunicador, en dichas grabaciones se podría escuchar a la fiscal pidiendo que no se revelen los nombres de los colaboradores ni los documentos vinculados al caso.

Fiscal se defiende

Por otro lado, Barreto sostuvo que las grabaciones fueron alteradas y solicitó que se realice un peritaje para confirmar su veracidad.

En ese contexto, la fiscal Marita Barreto mencionó hace algunas semanas que Carlos Paredes la había visitado en su oficina en varias ocasiones para hablarle sobre su padre, quien fue profesor de ella. En una de esas reuniones, le entregó un libro enviado por su padre. Barreto sostuvo que esta acción fue un pretexto para acercarse a ella, aunque desconoce sus intenciones. Además, manifestó su preocupación por el hecho de que la hayan grabado y la hayan señalado como su informante, lo cual considera extremadamente peligroso.

“Primero, porque no soy informante de nadie y no tengo por qué serlo; segundo, porque no le he filtrado ninguna información a este señor. Muy por el contrario, del audio se ve como yo le recomiendo que la prensa, a veces, puede cometer algunos errores que perjudican a la investigación en el afán de informar, y el afán de informar no puede perjudicar de ninguna manera la reserva de la información, es en ese contexto”, agregó.

Reprobó 5 veces un curso

A esto se le suma la evidencia de su aparatosa vida estudiantil, donde reprobó hasta cinco veces un solo curso y todavía la materia que más ejecuta en su profesión. Pues, esto no dejó muy contenta a la fiscal.

A ello, se sumó la solicitud por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ante los cuestionamientos a su maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Sobre la información requerida por parte de la Sunedu, se enmarca en un reportaje realizado en ‘Contracorriente’. En el programa, se denuncia que la fiscal obtuvo su grado de maestría de forma irregular.

Se cuestiona que, pese a que según su certificado de notas tiene puntajes aprobatorios, se le haya otorgado un summa cum landen; es decir, “los mejores honores”, en el trabajo final. Además, que la revisión y aprobación de su tesis se haya dado en tiempo récord (5 días).