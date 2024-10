REGRESA LA PERÚ COMIC CON EN SU 4ta EDICIÓN

By

De fans para fans, el evento geek más grande de Lima llega el 1 y 2 de marzo del 2025 con películas, series, comics, animes y gaming. Perú Comic Con regresa a lo grande para celebrar su cuarta edición, en la cual traerá un cartel de invitados sin precedentes en nuestro país, y renovará su contenido para cautivar a pequeños y grandes con increíbles actividades.

El evento contará con espacios de activaciones de películas y marcas, zona gaming, exposiciones de fanclubs (colecciones y trajes), cosplay (disfrazados), artista alley (artistas gráficos), zona market y patio de comidas. Además, en el escenario principal habrá bandas musicales y concursos (cosplay y conocimiento). Cada semana de octubre, se revelarán nuevos invitados y actividades.

Este prestigioso evento que ya ha traído a artistas como Antony Starr, Karen Fukuhara, Brandon Routh, Lochlyn Munro, Steven John Ward, Walter Jones y Jeff Ward hará una gran apuesta con el objetivo de dar qué hablar no solo a nivel nacional, sino también regional, pues en las siguientes semanas nos darán a conocer quiénes son sus invitados para su tan esperada nueva edición.

Joseph Quinn – actor y modelo británico

Mejor conocido por su papel como Eddie Munson en la cuarta temporada de la serie de Netflix, Stranger Things. Ganó prominencia a través de sus papeles en la serie de BBC One, Dickensian (2016) y Howards End (2017), y la serie de Sky Atlantic, Catherine the Great (2019). También tuvo papeles secundarios en Les Misérables (2018) y Strike (2020), también en BBC One. Fue nombrado Estrella Internacional del Mañana 2018.