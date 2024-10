Johnny López: “Genaro medescubrió y me llevó a la TV”

LAULTIMA ESPECTÁCULOS

Conocido hombre de radio se confiesa para Diario UNO y LA ULTIMA digital. Recuerda la historia de su vida, sus inicios en radio Panamericana y LA MÁS MÁS.

El “Papá del rock” en el Perú, cuenta su llegada a la televisión, sus giras, los conciertos en el coliseo Amauta y su éxito en ‘Diga lo que Vale’

Kevin Eneque y César Eneque

El conocido comunicador hace un repaso de su vida, su primera vez en una radio y con apenas diez años, el ingreso a la televisión de la mano de Genaro Delgado Parker y cómo se forjó el programa familiar y de concurso más recordado de la década de los 80: Diga lo que vale.

UNO: Tu nombre es Juan Miguel López Cancino, ¿cómo surgió el nombre Johnny?

JL: De niño alguien me lo puso, no recuerdo quien. Pero así me llamaban mis tíos, mis amigos. Solo una persona me decía: Juan Miguel. Era mi padre, y lo hacía cada vez que se molestaba conmigo luego de alguna travesura.

UNO: ¿Cuánto influyó en tu vida vivir cerca de una emisora de radio?

¡Muchísimo! Yo vivía cerca de radio Sudamericana. En Pacasmayo, era la única emisora. Tendría unos diez años cuando empecé a frecuentarla y contemplaba ese ambiente de discos, música y noticias. Un día faltó la persona que leía noticias y me pidieron reemplazarlo. Parece que lo hice bien ya que al poco tiempo me dieron un programa.

UNO: Desde entonces, ¿en cuántas emisoras de radio has laborado?

JL: Un promedio de 15 emisoras. Entre ellas, Sudamericana, Albújar de Guadalupe, Chepén, Delcar de Chiclayo, Radio Progreso. En Lima, empecé con Radio Atalaya y luego vino radio Inca, Miraflores, Panamericana, Studio 92, CPN, Radio Nacional y actualmente estoy al frente de Peruana Radio, una emisora virtual que fundé hace siete años.

GENARO DELGADO Y EL

PROGRAMA ‘DIGA LO QUE VALE’

UNO: ¿Cómo llegaste a Panamericana Televisión?

JL: En 1980 y fue en el segundo intento de Panamericana por contar conmigo. Genaro Delgado Parker llamó a mi casa y le dijo a mi mamá que me acercará al canal. ¡Sentí una gran emoción! Empecé animando la fiesta de año nuevo de ese año y luego conduciendo el festival OTI y los concursos de belleza Miss Perú, Miss playa e inclusive el Miss Universo.

UNO: Y luego llegó Diga lo que vale…

JL: Genaro ya contaba con ese formato. Era el 1982 cuando me encargaron la responsabilidad de conducir este nuevo programa, yo tenía apenas 21 años. La producción estuvo a cargo del gran Humberto Polar, quien antes había trabajado con Kiko Ledgar.

UNO: Mucha gente recuerda el programa, ¿cuál fue la llave del éxito?

JL: Creo que la base fue el trabajo duro de todo el equipo. Era un programa divertido y familiar. Volqué toda mi experiencia radial. Los premios eran dinero en efectivo, amoblar la casa, la cocina y hasta llegamos a regalar un auto por semana ¡Era una locura!

UNO: ¿Por qué duró poco tiempo?

JL: Es cierto, solo estuvo al aire cuatro años, es decir hasta 1986. La inflación acabó con el programa. Me gustaría volver a hacer ese lindo programa, tengo registrada la marca.

ACTUAL MOMENTO DEL ROCK NACIONAL

UNO: Año 2024, ¿cómo ves el rock nacional?

JL: Nuestro rock no tiene un espacio en las radios de señal abierta, como si lo fue años atrás. Cómo crees que surgieron Frágil, Río, Miki González, Feiser, S.O.S, JAS. Grupos trascendentales en mi vida y con gran talento. Con Chachi Luján recorrimos el Perú entero haciendo giras.

UNO: ¿La pandemia afectó a nuestro rock?

JL: No, al contrario, ayudó mucho. La gente empezó a hacer música desde su casa. Unos grababan la voz, otros la guitarra y la batería, mientras otro se encargaba de mezclar. ¡Despertó la creatividad!

Uno: ¿Cuáles son tus grupos de rock favoritos?

JL: Tengo muchísimos, he recorrido tantos conciertos. Te voy a hacer dos listas. Bandas de ayer y de hoy. De ayer tenemos a Queen, Yes, Rolling Stones, Emerson lake Palmer y Led Zeppelin. Y en bandas actuales: Actitud Modulada, Flor de Loto, Cardenales. Pero ojo, hay muchas más bandas nacionales con gran talento que son sensacionales, pero no populares.

UNO: En diciembre, Pedro Suárez Vertiz cumple un año de su partida…

JL: Pedro es y seguirá siendo una persona muy querida. Lamentablemente tuvo que partir para conocer su última canción (Yo te perdí la fe). Las radios se quedaron con sus temas de los años 80 y 90. ¿A quién se le ocurrió que el rock peruano no tenía espacio?, Mira como el grupo Libido llena un Estadio Nacional y Río está fuerte celebrando sus 40 años.

PIN PON CON JOHNNY LÓPEZ

Radio Panamericana y la Más Más

La historia de mi vida tiene un pilar con radio Panamericana. Las giras, los conciertos en el coliseo Amauta, el templo del rock y mis amigos que hasta ahora veo. ¡Que lindos recuerdos!

Panamericana Televisión y Genaro Delgado Parker. Tengo una sola palabra para los dos: GRATITUD. No hubiera dado el paso de mi vida, si Genaro no me hubiera dado ese espaldarazo. Genaro fue realmente quien me descubrió para la televisión.

-¿La canción que te recuerda a tus papás?

Hay demasiadas canciones, principalmente valses. Mis padres bailaban marinera, huaynos y cantaban mucho en casa. Mi padre cantaba: yo soy el huaquero viejo, que viene de sacar huacos, (risas)

-¿Cómo va la salud?

Tengo un problema de meniscos hace muchos años, pero me cuido. Voy a la natación y al gimnasio.

-¿Un epitafio?

Creo que todavía no han plantado el árbol cuya madera sea mi ataúd (Risas)

Dato:

Johnny López difunde música nacional las 24 horas del día en Peruana Radio.

Búscalo en las plataformas digitales y en Facebook como: Peruana Radio-por Johnny López.