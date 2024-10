Juan Carlos Oblitas admitió que actualidad de la Selección es delicada

By

Se sinceró por el momento complicado que pasa la Selección Peruana. El Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, aceptó que la actualidad de la Bicolor es muy delicada. En entrevista con RPP, el ex futbolista indicó que el uruguayo Jorge Fossati no es responsable de la situación que atraviesa Perú, pues no se gana “hace mucho tiempo”.

“Es innegable que nuestra situación es más que delicada. Estamos últimos en eliminatorias con tres puntos. Entonces, no ganamos hace mucho tiempo. Pero, señalar en este momento a Jorge Fossati como responsable sería mezquino, me parece que está mal. Jorge solo tiene dos partidos con la selección en las Eliminatorias”, indicó Juan Carlos Oblitas en un primer momento.

Añadió: “Yo no voy a negar que nuestra actuación es delicada. Hay partidos en que hemos mejorado futbolísticamente. Nadie duda de que defensivamente estamos en muy buen nivel, pero nos falta ese equilibrio para darle al equipo hacia adelante, y ahí nos está costando”.

Luego, al ser consultado sobre el proceso de Jorge Fossati, indicó que le estaba costando a Perú el cambio porque los jugadores que se tenían antes, ya no están por diversos motivos.

“Esto es una continuación de un proceso. Este proceso empezó en el 2015. A veces confundimos y, con la llegada de cada técnico que ha venido desde el 2015, primero vino Juan (Reynoso) y ahora está Jorge (Fossati), pensamos que es un nuevo proceso. Son nuevos técnicos, nuevas metodologías, pero el proceso es el mismo”, aseguró en un primer momento.