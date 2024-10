Trabajadoras sexuales buscan salvaguardar su vida mediante proyecto de ley

La presidenta del gremio de trabajadoras sexuales “Miluska, vida y hogar”, Angela Villón Bustamante, junto a lideresas de los diferentes distritos de Lima y Callao se reunieron con el congresista Roberto Kamiche, para presentar un proyecto de ley que modifique el Artículo 179º, del código penal, lo cual les permita a las trabajadoras sexuales laborar en total libertad en casas de citas, lenocinios, prostíbulos, lupanar y establecimientos que cuenten con licencia y documentos en regla, como cualquier empresa privada, sin ser oprimidas. Además para que los dueños de los locales no sean chantajeados por malos funcionarios de la fiscalía, la policía y otros funcionarios estatales.

Como se sabe, existen excesos gracias a la ambigüedad del articulo 179 vigente. Villon, denunció que estos funcionarios coaccionan y chantajean a los propietarios de estas empresas formales con denunciarlos por el delito de proxenetismo y el cierre de sus locales si no pagan coimas, envolviendo en estos problemas a las trabajadoras sexuales que son oprimidas, empapeladas y amenazadas con exponerlas a los medios de comunicación si no acceden a sus pedidos como coimas y sexo gratuito, violando el derecho a la intimidad y dignidad, perjudicando su derecho al trabajo de las trabajadoras sexuales y a la libertad de empresa de los empresarios de este rubro.

Cansadas de estos abusos las trabajadoras acudieron al despacho del Congresista Roberto Kamiche Morante, para denunciar estos atropellos que vienen sufriendo con el cierre de sus locales de trabajo, obligando a salir a trabajar de manera inhumana en las calles exponiéndose a las enfermedades y a ser víctimas de las extorsiones y proxenetismo, que de no acceder a las presiones de los criminales, son víctimas del feminicidio y asesinato por parte de las organizaciones criminales.

Por esta razón, solicitan a las autoridades legislar para que sus centros de trabajos no sean cerrados y funcionen con los permisos de ley correspondiente. Debido a esto muchas del gremio han tenido que dejar de trabajar ya que temen por su seguridad y vida, ellas, son el sustento de su hogar. Lamentablemente, no tienen como defenderse ya que no se les permite laborar de manera libre en los locales formales. De los pocos lugares de trabajo sexual seguro han sido cerrados como es el de Las Cucardas. “Entonces, si algo que no es un delito como el ser trabajadora sexual y el derecho a tener empresa que estan protegidos por nuestra Constitución Política, me pregunto por qué somos involucradas en delitos como el proxenetismo y asimismo se nos cierran nuestros centros de trabajo formal, esto es un abuso”, argumentó Villón Bustamante.

Por su parte, el congresista Roberto Kamiche, ante este caso indicó que convocará una mesa técnica para brindar solución llamando a los representantes de la empresa inmobiliaria, a los representantes de los municipios y al ministro del Interior, para sentarse con los representante del gremio de trabajadoras sexuales que encabeza la señora Angela Villón, para que se expongan todas las irregularidades que se están presentando; en base a ello, se presentará un proyecto de ley que lo sustentará ante los 130 congresistas.

Asimismo, el congresista Roberto Kamiche indicó que el caso le genera sentimientos encontrados, porque por una parte son mujeres valientes y aguerridas por alzar su voz de protesta ante sus derechos laborales y como mujeres peruanas. De otro lado, indicó que una de sus funciones como congresista es solucionar y generar calidad de vida al ciudadano y este caso de las trabajadoras sexuales es parte de la pacificación e inclusión social. Ya que si no se les apoya esto genera la prostitución ambulatoria, proxenetismo, insalubridad, extorsión y “Trata de Blancas” como se está dando en la actualidad. pero si las trabajadoras sexuales estuvieran en un local controlado, sanitariamente por los gobiernos locales con carnet de sanidad, salubridad, se evitaría tantos problemas. indicó Roberto Kamiche.