“Hay que apoyar a los que están actualmente en la Selección” afirmó Jorge Fossati

Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana, se refirió a las bajas que ha sufrido el plantel, de cara a los partidos ante Uruguay y Brasil, pero señaló que no pueden quedarse lamentando. El uruguayo habló también de los llamados a Luis Ramos y Jorge Murrugarra.

“Nosotros encaramos cada partido como el más importante del año, esa es una frase que resume lo que nosotros pensamos. Obviamente nadie nos precisa avisar que cada partido que pasa y no vas consiguiendo una buena cantidad de puntos, el margen de error se achica”, dijo en conferencia.

Agregó: “Lo que no me parece que sea el camino de parte nuestra es que ni la ansiedad ni el corazón supere a la razón, que estén las dos cosas juntas. El corazón está asegurado por lo que conozco de este grupo, la actitud va a estar siempre. La situación por la cual atravesamos nos lleva a no pensar lo suficiente, a no conseguir tener la cabeza fría, el corazón que siga hirviendo pero la cabeza tiene que estar fría. Hay que tener una gran actitud pero también hay que jugar bien y muy concentrados”.

Prosiguió: “Obviamente que lo lamentamos, yo quisiera tenerlos a todos pero no podemos quedarnos lamentando por los que no están, sino valorar a los que están, que si están acá es porque tienen las cualidades para hacerlo. Lamentamos lo de Renato (Tapia), lo de Gianluca (Lapadula) y otros pero para adelante, concentrados y enfocados y valorando y trabajando con los que sí están porque tenemos mucha confianza en ellos y no hay tiempo de quedarse lamentando por nadie”.