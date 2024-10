Selección de Perú Sub 15 tuvo su primer entrenamiento en Santa Cruz-Bolivia

La Selección de Perú Sub 15, va quedando lista para el Campeonato Sudamericano de la categoría. La Bicolor tuvo su primer entrenamiento en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y va ajustando detalles de cara al debut.

El combinado nacional comparte el Grupo “A” de la competición junto al local Bolivia, Paraguay, Colombia y Chile, frente a los que buscará quedar entre los dos primeros de la tabla, para clasificarse a la siguiente fase. El Grupo “B” lo integran Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

Perú tendrá que debutar frente a Bolivia este viernes 4 de octubre a las 6:30 pm en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. El fixture completo de la Bicolor es el siguiente: Fecha 1: Viernes 4: 6:30 p.m. Bolivia vs. PERÚ. Fecha 2: Domingo 6: 4:30 p.m. PERÚ vs. Paraguay. Fecha 3: Martes 8: 4:00 p.m. PERÚ vs. Chile. Fecha 4: Descansa. Fecha 5: 4:00 p.m. Sábado 12: Colombia vs. PERÚ.