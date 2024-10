José “Chema” Salcedo: periodismo no es crear un podcast para preguntar y responder

LAULTIMA ESPECTÁCULOS

Conocido comunicador lleva más de 50 años en este noble oficio y es voz autorizada para hablar del periodismo actual. Él recuerda sus inicios y lo cuenta todo para Diario UNO y LAULTIMA digital

Texto y fotos: Kevin Eneque

A poco de celebrar el Día del Periodista en nuestro país, el diario UNO y el Diario Digital La Última, conversaron con el conocido comunicador que lleva más de cincuenta años en las comunicaciones y medios de prensa. Aquí nos habla de sus inicios, el efecto de las redes sociales y las secuelas que también dejó la pandemia en el periodismo.

Estimado Chema, ¿cómo ingresó al mundo de las comunicaciones?

-Yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica, dicho sea de paso, no me gradué, pero algo aprendí. Por esos días, un periódico me pidió un artículo. Cuando salió mi nota publicada y al pie mi nombre me entusiasmé. Y la emoción fue mayor cuando por ese artículo me pagaron.

-Es decir, el periodismo fue en su búsqueda…

(Risas), yo escribía normalmente bien, sin ser periodista, por formación. En el colegio “La Inmaculada” integré un ´Circulo de periodistas´ y sacamos una revista en mimeógrafo y también escribía para el periódico mural. En esta etapa, logré entrevistar al gran animador de televisión Kiko Ledgard y al cómico Tulio Loza.

-¿Cómo despertó en usted la lectura y la escritura?

Periodista que se aprecie, debe leer siempre. En mi caso, la lectura llegó temprano y gracias a las cartas que me enviaba una tía española que viajaba por el mundo. Y la escritura, fue resultado de las tareas escolares que resolvía consultando los libros de la biblioteca Nacional que está en la Av. Abancay.

-El periodismo en la actualidad.

“Chema” Salcedo no estudió nunca periodismo, pero ha sabido encajar milimétricamente y darle brillo a un oficio que demanda veracidad, transparencia, pluralidad y responsabilidad. Por ello, es voz autorizada para conocer el momento actual del periodismo en el Perú.

-Estamos en el 2024, ¿ha cambiado el periodismo?

El periodismo en esencia sigue siendo el mismo. Es un arte, un oficio, una profesión que consiste en hacer noticias a base de hechos debidamente certificados. Actualmente, lo que ha cambiado son los temas dominantes y los medios. Queda poco periodismo en papel y se mantiene la radio y la televisión, con el gran añadido: Internet.

-¿Y las redes sociales, perjudican al periodismo?

En general le hacen daño. Fundamentalmente aquellas redes cuyos contenidos abordan temas triviales y hacen opinar a la gente de temas que no conocen. Y los periodistas toman eso como opinión pública. ¡Eso es una barbaridad! Pero también existen las otras redes que enfocan temas con responsabilidad y van creando un nuevo periodismo.

-¿Afectó al periodismo la pandemia?

En el Perú, estábamos atrasados en materia de Internet. La pandemia nos obligó a ponernos al día. Los diarios y la publicidad por Internet fue lo más positivo, creó nuevos mercados y se empezó a vender productos de una forma distinta a la habitual. Lo negativo es que, por aburrimiento o por entretenimiento, uno dice cualquier cosa en la red, causando corrientes de opinión. El desconcierto político que hoy tenemos, creo que es parte de esta consecuencia.

-¿Y los podcasts, dañan al periodismo?

No deberían hacer daño, pero cualquiera hace uno creyendo que hace periodismo. Crear un podcast para preguntar y responder, no es periodismo. Es un medio técnicamente fácil de hacer y difundir. Si eres un personaje popular o controvertido, vas a jalar un público. Pero eso no te gradúa de periodista.

¿A qué periodistas peruanos admira?

Mi maestro fue el “chino” Domínguez. No era periodista, era fotógrafo. Me acompañó en varias comisiones y me enseñó a ver el Perú con otros ojos. Y otro grande fue Guillermo Thorndike. Era un bárbaro, buen escritor. Cuando agarraba un tema lo abordaba por todos los ángulos.

-¿Hace unos días estuvo de cumpleaños?

Así es, acabo de cumplir 78 años, quizás no muchos tengan esta edad y sigan vivos como yo haciendo periodismo (risas)

PIN PON, CON “CHEMA” SALCEDO

-El periodismo, ¿es la más vil o la más noble de las profesiones?

Soy positivo, para mi es el más noble de los oficios.

-¿Qué libro lo apasionó?

En mi infancia, leí muchos cuentos, pero el que me cautivó y me transportó, fue Las inquietudes de Shanti Andía. Una gran novela de Pío Baroja, el cual narra las memorias de un navegante de barcos.

-Y en el fútbol, ¿hincha de qué equipo?

Yo quería ser futbolista. Pero bueno, mi equipo favorito es el Atlético de Bilbao y del Perú: Universitario de Deportes, me hice hincha crema cuando vi jugar al gran Alberto “Toto” Terry.

-¿Un recuerdo de infancia?

Estando en el colegio, nos fuimos de paseo a Chincha. Allí unas morenas cocineras nos sirvieron fréjoles, fue un plato maravilloso que jamás olvidaré.

-¿Un sueño recurrente?

Sueño poco por la medicación que llevo, pero cuando sucede sueño con mis padres.

-¿Un epitafio?

¡Ninguno!, a mí me van a incinerar, es lo más práctico. Eso de una lápida que diga: aquí yace tal…, es mucha arrogancia (risas)

