Confía en jueza Paola Valdivia

By

El abogado Ricardo Franco de la Cuba, defendió a la jueza Paola Valdivia Sánchez y refirió que el caso se ha convertido en la “comidilla” de todos.

Esto es a raiz qué la Comisión de Intervención Inmediata de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial a iniciado una investigación preliminar contra Paola Valdivia Sánchez, jueza anticorrupción, por presuntas relaciones extraprocesales con Andrés Hurtado, donde un extrabajador del conductor revelara que Andrés Hurtado (a) Chibolin habría remodelado el departamento de Valdivia Sánchez, en contraprestación de beneficios judiciales para un tercero, sobre el caso Alfredo Benavides, cuando lo estaban investigando”, y sería este quien resultó favorecido de la gestión realizada por Hurtado.

Ricardo Franco, dijo no creer que haya tenido alguna influencia de Chibolin con la Juez Paola Valdivia, por que la jueza no ve casos de personas o litigantes comunes, ella solo ve casos donde están involucrados funcionarios públicos. “Es más la jueza Paola Valdivia, no decide sola en sus resoluciones judiciales, sino que están otros dos que conforman la Sala.

Franco respondío, indicó que la jueza Paola Valdivia es una magistrada correcta, honesta y honorable y prueba esta que tuvo el caos de los Policías de la Dirincri PNP sobre el robo del oro y donde el Abogado Ricardo Franco era el abogado de los policías, en esa circunstancia el abogado solicitó la comparecencia restringida de los policías en un recurso de apelación que cayó en manos de la Juez Paola Valdivia y a pesar que era amiga del Abogado Ricardo Franco, resolvió en contra confirmando la prisión preventiva, lo que dio lugar que los policías lo subrogaran con otro abogado.