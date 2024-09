Gobernador de Tacna rechaza ampliación del penal de Challapalca: “No somos el basurero del Perú

Para albergar a sicarios, extorsionadores y delincuentes y AMPE dice es una amenaza para 350 mil tacneños

El gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, ha mostrado su rotundo rechazo a la propuesta del Gobierno para expandir el penal de Challapalca, una cárcel de máxima seguridad ubicada a 4,600 metros sobre el nivel del mar.

Torres sostiene que la apertura de esta prisión ha generado un aumento de la delincuencia no solo en Tacna, sino también en las regiones vecinas de Puno y Moquegua.

A pesar de respaldar la lucha frontal contra la criminalidad, el gobernador fue tajante al señalar que Tacna no debería convertirse en el destino principal para albergar a los delincuentes más peligrosos del país.

“Exijo respeto a Tacna. Tacna es la cuna del patriotismo, no el basurero del Perú”, expresó.

El gobernador también advirtió sobre los riesgos que esta medida podría traer a los 350 habitantes que residen cerca del penal, argumentando que la tranquilidad de la región se verá gravemente afectada.

A través de una declaración en redes sociales y luego en entrevista con Exitosa, Torres enfatizó que, si bien es necesario combatir el sicariato y el terrorismo urbano, la expansión del penal en Challapalca no debería ser la única solución.

Pidió que los delincuentes sean distribuidos en otras cárceles del país, evitando sobrecargar a Tacna con esta responsabilidad

AMPE RECHAZA ANUNCIO

En tanto la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) a través de su Secretaría General Regional, suscribió las declaraciones del gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo. “Expresamos un rotundo rechazo al reciente anuncio del Gobierno de ampliar de manera inmediata las instalaciones del penal de máxima seguridad de Challapalca para el traslado de peligrosos y ranqueados delincuentes del país”, indicó al diario regional de Tacna.

EL DATO

En su comunicado, la AMPE advirtió que la ampliación del establecimiento penitenciario para albergar a más criminales amenaza la tranquilidad de más de 350 000 tacneños y representa una “alta peligrosidad” para la región