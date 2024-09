“El Parrillón” de Pablo Profumo ícono de la parrilla uruguaya en Perú cumple 24 años de pura calidad

Ángel Ochoa Ponte

Hablar de parrillas como símbolo gastronómico de la idiosincrasia uruguaya es hablar de Pablo Profumo. “Mucho más que carne cocinándose al calor de las brasas, es hablar de secretos elementales para que una vez frente al fuego comience el encanto de un buen corte de carne“, comenta Pablo Profumo, chef y propietario del “El Parrillón”, que hoy 27 de septiembre cumple 24 años.

En una esquina en pleno corazón de Miraflores, en la Av. 28 de Julio con Grimaldo del Solar, se asoma una pileta con el nombre “El Parrillón”, cuyo local alberga, desde muchos años, toda la sabiduría y pasión que Profumo pone en cada ingrediente a la brasa, en homenaje a la parrilla uruguaya en Lima.

Deportistas de élite, futbolistas y personajes de la farándula, entre otros amigos de la casa, se han deleitado con los platillos bajo ese sello único que solo Pablo sabe destacar. Su atención personalizada lo ha convertido en un personaje querido y valorado. Su cocina se ha convertido en parte de esa mixtura que Lima desborda y que atrae comensales locales e internacionales.

En 1984, Pablo vino a visitar a su padre, quien vivía en Lima, por unas vacaciones, pero regresó a Buenos Aires donde residía con su familia, y decidió volver al Perú para quedarse doce años después. Así comienza la historia de El Parrillón.

“Abrimos nuestras puertas el 27 de septiembre del 2001 sin estar al 100% listos. Inició como un espacio para los amigos a puerta cerrada, preparando asados y descorchando vinos. Poco a poco fuimos implementando y mejorando, y hoy, increíblemente nos vamos por los 24 años“, comparte orgulloso el chef.

Hace poco me comentaron sobre una frase buenísima: “EN URUGUAY, LA PARRILLA ESTÁ ENCENDIDA TODO EL AÑO”, esa es una verdad absoluta. Uruguay tiene casi 4 millones de habitantes y por ahí de vacas y con una muy buena crianza. Es por eso que nuestra carne es la mejor de la región. Yo llegué al Perú a visitar a mi padre, pero poco a poco me fui enamorando de este país y aquí me quedé. Muchos comensales me dicen que estar en El Parrillón es como no salir de Montevideo.

“Una de las satisfacciones que tiene este negocio son nuestros clientes que luego con el tiempo se hacen amigos. Por aquí pasaron siempre buenas personas, presidentes, amigos del fútbol, jeques árabes, actores, mucha gente y muchas historias (Enzo Francescoli, Antonio Alzamendi, Alcides Ghiggia, Franchella, El Puma Goitiy, la selección uruguaya, Ricardo Gareca, Sergio Markarian, Gerardo Peluso). Nos enaltece por ese gran cariño que sentimos y que cada año nos da más fuerza para seguir en esta casa dando lo mejor y agradecidos enormemente a Perú, mi segundo hogar“, nos dice.

Dentro de las novedades, estamos trayendo nuevos cortes de carne Premium de procedencia americana Certified Angus Beef, una carta renovada de vinos y licores para engreír constantemente a nuestros amigos y clientes y continuamos con las capacitaciones y coaching a nuestro personal para ofrecerles siempre el mejor servicio. Quedan cordialmente invitados para disfrutar los secretos de la parrilla uruguaya y compartir nuestro aniversario 24 con nosotros“, finaliza Pablo.