Satomi Kataoka regresa al Perú para reclamar pensión vitalicia de Alberto Fujimori

Viuda del exdictador, señala que también vendrá hermanastro de Keiko a visitar su tumba

Satomi Kataoka, empresaria japonesa y última esposa de Alberto Fujimori, ha anunciado su intención de regresar al Perú para reclamar la pensión vitalicia que le correspondería como viuda del exmandatario.

Sin embargo, para acceder a este beneficio, Kataoka deberá homologar su matrimonio, registrado en Japón, ante las autoridades peruanas, un proceso legal que aún no ha iniciado.

En una reciente entrevista, la empresaria expresó que el tema está en consulta con su abogado, generando expectativas y un creciente debate sobre las implicancias legales de su pedido, especialmente en un contexto en el que la imagen del Fujimorismo sigue siendo tema de fuerte discusión en el país.

La posible homologación del matrimonio ha suscitado polémica en círculos políticos y jurídicos, ya que, de concretarse, permitiría a Kataoka acceder a una pensión vitalicia destinada a las esposas de expresidentes peruanos.

La viuda de Fujimori, quien también ha mencionado su deseo de visitar la tumba de su esposo tras recuperarse de una enfermedad, ha mantenido un perfil bajo desde la muerte del exlíder.

Su posible retorno a la escena pública peruana ha reavivado el interés por su rol durante los últimos años de Fujimori, así como su influencia en ciertos sectores del Fujimorismo.

“LO EXTRAÑO”

Por otro lado, Shinnosuke, hijo de Kataoka de su primer matrimonio, también ha manifestado su intención de viajar al Perú para rendir homenaje a quien consideraba como una figura paterna.

El joven expresó su profunda tristeza por no haber llegado a tiempo para el funeral de Fujimori, pero dejó claro que tiene planes de visitar la tumba del exmandatario en su próximo viaje.

“Estoy muy apenado por no haber podido asistir al funeral a tiempo, realmente lo extraño y me gustaría ir a Perú este o el próximo año para visitar su tumba”, dijo Shinnosuke en ‘Punto Final’.

Este vínculo familiar y emocional, desconocido para muchos, añade una nueva capa de complejidad a la narrativa en torno a los últimos años de vida del exjefe de Estado.