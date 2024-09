El regreso triunfal de José Ampudia ganando el Lincoln Karting Club en “La Chutana”

El ex campeón sudamericano de kartismo en 1990, ha regresado a las pistas por la puerta grande, José Ampudia Yecguanchuy ganó de manera magistral la 6ta. Fecha del Campeonato del Lincoln Karting Club, en la categoría Pesados, importante competencia que se disputó en el exigente trazado Sudam del kartódromo de La Chutana.

Pepe Ampudia empezó de manera prudente la fecha, consiguiendo un cuarto lugar, así estudió a sus rivales y en la segunda carrera, sacó a relucir toda su calidad para imponerse de manera contundente, pero su mayor experiencia se la observamos en el hit final, donde Ampudia protagonizó sobrepasos espectaculares, como en sus mejores momentos, arrancando el aplauso del público asistente

Hay que recordar que Pepe Ampudia fue integrante del equipo peruano Campeón Sudamericano Lima 1990, junto a Neto Jochamowitz, Jorge Nicolini, Wilson Maruy, Jimmy Tamashiro, Pepe Morcia y Juan Diego Cuadros; también corrió el Sudamericano de Córdoba (Argentina) y La Paz (Bolivia). Pero su máxima participación la alcanzó en el mundial de Jesolo (Italia), donde obtuvo el 26 lugar, de 360 participantes.

“Estoy muy feliz de regresar a las pistas, me he divertido mucho, veo chicos con talento…felicito al Lincoln por seguir entregando nuevos valores….en alguna parte de la carrera me la pusieron difícil y felizmente no me he olvidado de manejar….quiero agradecer Paradise Gym por mantenerme con buen estado físico y a cerveza artesanal Múnich, quienes auspiciaron mi retorno”, manifestó José Ampudia.