“Este Superclásico lo tenemos que ganar si o si” afirmó Luis Advincula

By

Luis Advíncula, jugador de Boca Juniors, habló en conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza, de cara al clásico del sábado ante River Plate en La Bombonera, señalando que deben tener garra para quedarse con el triunfo. Estuvo acompañado del chileno Paulo Díaz, que representó a cuadro “millonario”.

“Hay que tener garra y coraje porque es el clásico rival a enfrentar. Tenemos que quedarnos con la victoria. Un superclásico siempre es bastante trabado, ellos van a venir a hacer su partido, pero nosotros somos locales y tenemos que hacerles sentir la localía. Tenemos que ganarlo como sea”, dijo el peruano.

Con respecto a su lesión al tendón de aquiles manifestó: “Estoy mejor, no pensé que se me iba a complicar tanto. Estoy con muchas ganas, ahí va. El clásico es muy lindo de jugar, todo el mundo quiere jugarlo y más ahora que jugamos en casa. Son más especiales. Es hermoso”.

Sobre la posición de ambos equipos en la tabla indicó: “Estamos a la mitad del torneo, los dos somos equipos grandes que no podemos estar en el momento que estamos en la tabla, somos equipos que tienen que pelear le campeonato. Queda bastante por jugar. No sé si será un punto de quiebre o no, es un partido clave. En un superclásico nunca hay favoritos, y sería lindo dar una asistencia en el último minuto y ganarlo por 1-0”, finalizó.