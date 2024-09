Dina Boluarte hace mea culpa y reconoce deficiencias en logística para combatir incendios forestales

Presidenta culpa a prácticas ancestrales y admite limitaciones en las FF.AA. y la PNP

En medio de los devastadores incendios forestales que han afectado vastas áreas del país, la presidente Dina Boluarte sorprendió al reconocer públicamente que la respuesta estatal ha sido insuficiente debido a las carencias logísticas en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“La logística que tienen nuestras Fuerzas Armadas y la Policía es pobre. No es culpa de nuestros generales ni coroneles, sino del deterioro que no se ha corregido a lo largo de los años”, señaló.

A pesar de estas limitaciones, aseguró que el gobierno está utilizando todos los recursos disponibles para controlar los incendios que ya han afectado a 22 de las 24 regiones del país.

La presidente también lanzó duras críticas a prácticas agrícolas ancestrales que, según ella, han sido responsables de gran parte de estos siniestros.

Dirigiéndose a los agricultores, Boluarte destacó que más de 200 incendios han sido provocados por quema de plantíos, una técnica que algunas comunidades utilizan para atraer lluvias.

“Sé que hay culturas ancestrales que indican que cuando se queman los campos van a llegar las lluvias, pero así no es, no funciona así”, comentó, instando a erradicar esta costumbre para prevenir futuras tragedias.

En este sentido, llamó a la colaboración de las comunidades rurales para que asuman un rol más preventivo en la protección del medio ambiente.

El problema, sin embargo, no solo reside en las prácticas agrícolas. Percy Castañeda, comandante departamental de los bomberos en Amazonas, detalló que el país no está equipado adecuadamente para combatir incendios forestales de esta magnitud.

“Estamos trabajando en condiciones inadecuadas. No contamos con el equipo específico para este tipo de siniestros”, advirtió.

El dato

Castañeda señaló que los bomberos no disponen del equipo de protección personal ni las herramientas necesarias para luchar contra incendios forestales, lo que agrava aún más la crisis.

——————

“Es urgente la ayuda internacional

para frenar incendios forestales”

El congresista Raúl Doroteo, presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres, ha instado al gobierno a no demorar más en solicitar ayuda internacional ante la creciente crisis de incendios forestales que afecta a varias regiones del país.

“Hoy más que nunca necesitamos intervención internacional, tanto en asistencia técnica especializada como en equipamiento de última generación para contener los incendios”, señaló.

Tras recorrer la región de Ucayali, Doroteo expresó su preocupación por la lenta respuesta del Ministerio del Ambiente y otros organismos. “Si no actúan con la urgencia que la situación demanda, deben dar un paso al costado”, sentenció.

En su inspección, Doroteo constató el impacto devastador que los incendios han tenido en la región, con 132 incendios registrados solo en Ucayali este año.

Las comunidades de Campo Verde y Nueva Requena han sido gravemente afectadas, con 280 familias desplazadas y la pérdida de más de 15,900 hectáreas de cultivos.

“La situación ha superado la capacidad de respuesta del Estado peruano”, advirtió, haciendo un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte para que acelere las gestiones y priorice el apoyo internacional antes de que la crisis empeore.