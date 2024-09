Abogado Albizuri: “Es una acusación sin fundamento”

By

El abogado Carlos Albizuri declaró para nuestro medio, que el exsubprefecto de SJL, Jacobo Gutiérrez registra graves denuncias, pero lanzó extraña acusación en contra de ex director general de la Dirección General de Gobierno Interior, Jorge Ortiz Marreros.

Jacobo Gutiérrez Vaisman, personaje con denuncias penales y administrativas en su contra, realizó una extraña acusación en contra del exdirector general de la Dirección General de Gobierno Interior, Jorge Ortiz Marreros, y ahora la carrera de este ex funcionario pende de un hilo y de la buena actuación de los fiscales y jueces a cargo del sonado caso “Los Waykis en la sombra”, del cual ha sido involucrado sin sustento legal.

Ortiz Marreros, es acusado de haber desistido de ser colaborador eficaz, por su acusador, identificado como Jacobo Gutiérrez Vaisman, hecho que ha desmentido su abogado Carlos Albizuri. Gutiérrez, quien enfrenta graves denuncias como por ejemplo por abuso sexual y otras, fue lo que habría generado su salida del cargo de subprefecto de San Juan de Lurigancho.

“El señor Ortiz Marreros siempre me manifestó su inocencia. Me dio detalles de sus funciones y por ejemplo, cómo se proponía a alguien o de los motivos de cese de una persona en un cargo público. En ningún momento el Sr. Ortiz Marreros me dio a entender que tenía un vínculo con un presunto delito”, señala su abogado Carlos Albizuri.

Albizuri también destaca que en ningún momento Ortiz le dijo que quería ser colaborador o testigo protegido. Esto, porque en el diálogo entre abogado y cliente, la sinceridad es primero.

LAS VERSIONES DE VAISMAN

“Cuando sale el señor Jacobo Rodríguez Vaisman a declarar, hay que verlo en una línea de tiempo. Sale en la quincena de mayo y es testigo protegido. Él declara con un código que le dieron, que es el 001-2024. Posteriormente sale en un programa dominical, donde declara que el Sr. Ortiz lo saca de la Subprefectura porque no quería apoyar al partido, que supuestamente organizaba el Sr. Nicanor Boluarte”. Albizuri precisa que, por esta declaración, la Fiscalía lo llama a declarar, pero ya no como testigo protegido, sino como Jacobo Vaisman.

La diligencia se reprogramó, pero hasta ahora no hay fecha. “Posterior a ello, este señor declara otra vez, pero con otra versión, diciendo que tenía conocimiento que Ortiz Marreros tenía un abogado y que habían coordinado para que se acoja a la colaboración eficaz y que el señor, que es ahora ministro del Interior, se había opuesto a esa situación. Por tal motivo, supuestamente según Vaisman, el ministro del Interior me contrata como abogado para que defienda al Sr. Ortiz Marreros y neutralizar esa colaboración eficaz. Es una acusación sin fundamento”, apunta el abogado Albizuri.

GRAVES DENUNCIAS

Jacobo Gutiérrez registra una denuncia por abuso sexual con fecha del 21/03/2024 y el estado de esta investigación es formalización de investigación preparatoria. También presenta denuncias por incumplimiento de obligación alimentaria y apropiación ilícita.

Por otro lado, Gutiérrez Vaisman afirmó en un programa dominical que Ortiz Marreros tuvo como abogado al Dr. César Pérez Escobar, con el que acordó ser colaborador eficaz. Sin embargo, el letrado rechaza esta afirmación. “No conozco al Sr. Vaisman o Gutiérrez Vaisman, tampoco le he brindado información alguna”, señaló Pérez Escobar.

Jacobo Gutiérrez Vaisman, postuló el 2022 a la alcaldía de San Juan de Lurigancho y para Carlos Albizuri, pretendería usar estas acusaciones como propaganda para una futura postulación.

DECLARACIÓN FALSA

Finalmente, para el abogado Albizuri, lo dicho por Walter Gutiérrez “fue su versión aumentada, de donde salió eso, no tengo la más mínima idea. Es una declaración totalmente falsa, que seguramente con el transcurso de los días, la justicia investigará mejor a esta persona, porque yo mismo estoy tomando acciones”.