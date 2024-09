Se viene la sexta edición del Skate Contest en el Skatepark de Miraflores

By

ABC Skate School y La Municipalidad de Miraflores presentan la 6ta edición del Skate Contest, a realizarse este 29 de septiembre en el Skatepark de Miraflores, donde se podrá apreciar a los futuros skaters nacionales con sus mejores maniobras.

Podrán competir en las categorías sub 08, sub 12, sub 16 y OPEN damas y varones. Se repartirán 1,500 soles en efectivo y más de 8 mil soles en premios de nuestras marcas auspiciadoras. Para participar, debes llenar el formulario de inscripción, y estarán abiertas hasta el jueves 26 de septiembre.

Este evento está organizado por la Municipalidad de Miraflores, junto con Roberto ‘Beto’ Aragón, director de la escuela ABC Skate School, y Freddy Wong, destacado skater nacional.

“Este evento tiene como misión masificar nuestro amado deporte y buscar nuevos valores a nivel nacional, ya pronto llevaremos este evento a diferentes provincias” añadieron Freddy Wong y Beto Aragón.

Recordar que todo participante deberá llevar DNI el día de la competencia. Todo participante menor de edad deberá ir acompañado de su apoderado para que firme el deslinde de responsabilidades.