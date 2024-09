Ahora la cancha del Estadio Monumental luce en óptimas condiciones a puertas del reinicio del Torneo Clausura 2024

By

No pudo ser escenario del choque Perú vs Colombia tras no recibir el visto bueno de la FPF

El estadio Monumental de Ate se encuentra en óptimas condiciones para recibir al Sport Boys el próximo miércoles 18 de septiembre, en el marco de la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

La noticia es un alivio para Universitario de Deportes, después de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) descalificara la cancha de los cremas para el encuentro de Perú vs Colombia.

La cancha de los cremas ha sido sometida a una serie de mejoras y ya se encuentra en muy buen estado para albergar el partido. La FPF había considerado utilizar el estadio de Ate Vitarte para disputar el encuentro entre Perú vs Colombia por las eliminatorias mundialistas, pero finalmente optó por el Estadio Nacional debido a que el recinto no reunía las condiciones necesarias.

Universitario disputó su centenario con gran entusiasmo, pero la reunión de la hinchada no permitió que se considerara el estadio para los próximos encuentros. Sin embargo, después de este impase, el club de Ate se prepara para sus próximos encuentros deportivos.