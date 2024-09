Latina trasmitirá el partido entre Bolivia v/s Venezuela en la séptima fecha de las eliminatorias

By

Latina trasmitirá el partido entre Bolivia v/s Venezuela en la séptima fecha...

Latina Televisión y el equipo de deportes liderado por el Checho Ibarra y Coki Gonzales transmitirán el encuentro entre las selecciones de Venezuela vs Bolivia el próximo jueves 5 de septiembre por la séptima fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además, las previas más emocionantes las vivirás aquí.

Esta semana no te puedes despegar de la pantalla de Latina porque podrás disfrutar las previas de los encuentros más esperados de la próxima jornada de eliminatorias, además que el canal trasmitirá dos de los partidos de la fecha, el Bolivia vs Venezuela y el Brasil vs Ecuador.

Este jueves 5 de septiembre desde las 2:50 pm, Latina presentará la previa y el partido del encuentro Bolivia vs Venezuela, conducida por Freddy Cora, “el Checho” Ibarra y Coki Gonzales partido que se disputará en el Estadio Municipal El Alto, Bolivia, desde las 3:00 p.m. hora peruana.

Mientras que el viernes 06 setiembre tendremos desde las 6:30 pm la previa del Perú vs Colombia a cargo del equipo de Contigo Selección con Lorena Álvarez, Sergio “El Checho” Ibarra y Coki Gonzales, uno de los partidos decisivos para nuestras aspiraciones al Mundial.

Ese mismo viernes, Latina presentará la previa y el encuentro entre las selecciones de Brasil vs. Ecuador, partido que se jugará en el Estadio Major Antonio Couto Pereira, Curitiba.

Vive junto al equipo deportivo de Latina estas emocionantes jornadas de eliminatorias.