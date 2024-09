Decano del CMP denuncia que examen Serums 2024 afecta calidad de profesionales

Señalan que es un ‘capricho improvisado’ del ministro de Salud César Vásquez

El decano nacional del Colegio Médico del Perú (CMP), Pedro Riega, calificó el examen Serums 2024 – II como un “capricho improvisado” del ministro de Salud, César Vásquez.

Riega denunció que la prueba no refleja la calidad ni la capacidad de los profesionales médicos, ya que solo cubrió un 15% de la currícula de formación médica, con escasas preguntas sobre atención clínica.

Además, acusó al Ministerio de Salud (Minsa) de no haber proporcionado un temario adecuado, impidiendo que los postulantes se prepararan de manera efectiva. “No nos oponemos a que se establezcan prioridades operativas, pero este proceso ha sido apresurado y carente de lógica”, señaló Riega en Exitosa.

Por otro lado, el ministro César Vásquez, desestimó las críticas y defendió el enfoque del Serums 2024, argumentando que la evaluación se diseñó para medir las competencias necesarias en centros de salud comunitarios.

Vásquez rechazó que las bajas calificaciones de los postulantes sean atribuibles al examen, responsabilizando en cambio a las universidades por no adaptar su currícula a las necesidades reales del sistema de salud.

“Este examen ha demostrado que es posible realizar una evaluación gratuita y descentralizada que responda a las demandas del sector salud”, afirmó Vásquez, insistiendo en que el desabastecimiento de medicamentos no es un problema crítico en el país, y que los indicadores institucionales respaldan esta afirmación.

Atropello

Ante esta situación, Riega no solo criticó la improvisación del examen, sino que también cuestionó la legitimidad del proceso, sugiriendo que el Serums 2024 podría haber sido concebido sin una planificación adecuada.

Esta controversia ha generado un clima de tensión entre el CMP y el Minsa, con Riega reafirmando su compromiso de proteger a los postulantes de cualquier atropello a la meritocracia, y con el ministro Vásquez que mantiene firme su postura, defendiendo el proceso como un paso necesario para mejorar la calidad del servicio en los centros de salud del país.