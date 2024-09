Hania Pérez de Cuéllar al fin deja el Ministerio de Vivienda y Construcción

By

Presidenta Dina Boluarte presenta nuevo gabinete pero continúan cuestionados César Vásquez y José Santiváñez en Salud e Interior

En ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, la jefa de Estado Dina Boluarte, nombró a los nuevos titulares de cuatro sectores: Cancillería, Vivienda, Cultura y Comercio Exterior y Turismo.

El embajador Elmer Schialer juró como nuevo canciller, en reemplazo del internacionalista Javier González-Olaechea, quien estaba en el cargo desde el 7 de noviembre de 2023.

Por su parte, la abogada Úrsula Desilú León asumió como nueva titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Reemplazará en el puesto a Elizabeth Galdo Marín.

En tanto, el exsecretario general de Vivienda durante el gobierno de Pedro Castillo, Durich Whittembury, juró como titular del Vivienda, Construcción y Saneamiento, en reemplazo de Hania Pérez de Cuellar, quien lideraba el sector desde el 10 de diciembre de 2022 y era una de las ministras más antiguas del Gabinete Ministerial. Asimismo Fabricio Valencia asumió la cartera de Cultura y reemplazará en el cargo a la abogada Leslie Urteaga, quien estaba en el puesto desde el 21 de diciembre de 2022.

Hania se fue ‘ofendida’

La sorpresa del recambio ministerial de ayer fue el reemplazo de la hoy exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, por Durich Francisco Whittembury Talledo. Cambio motivado no solo por la ineficiente gestión que ejecutó al frente del sector sino por haberse descubierto coordinaciones con el coronel Harvey Colchado en una casa de seguridad de la Diviac, con el objeto de indagar sobre personas recomendadas por el hermano de Dina Boluarte para diversos cargos públicos.

Luego Pérez de Cuéllar quiso ocultar su desleal proceder defendiendo a Nicanor Boluarte, pero la presidenta le perdió la confianza y dispuso su salida, como dio cuenta hace unos días Diario UNO. Ayer no se presentó en Palacio a la juramentación de su reemplazante ni cumplió con los cánones del protocolo.

Sin pena ni gloria

Como su salida ya estaba cantada, solo hace unos días Pérez de Cuéllar, colocó la primera piedra del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca, para así asegurarse aunque sea la foto de una obra importante en su gestión. Lamentablemente, para ella, si bien está asegurado el financiamiento del BID para la planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y el drenaje pluvial para la ciudad por 700 millones de dólares, no están listos ni siquiera los planos de la obra.

Lo único aprobado por el BID es la No Objeción para la creación de la Oficina de Gestión de Proyecto (PMO) de la obra, lo que permitirá en el futuro iniciar su ejecución.

El dato

En el último consejo de ministros al que asistió, la exministra montó en cólera y culpó a nuestro medio de su descrédito político. Pero, al mismo tiempo, no fue capaz de dar explicación sobre los montos presupuestales no usados, las numerosas obras no ejecutadas y la falta de rendición de cuenta a la población. Es decir, se fue sin pena ni gloria.