Ex Joven Sensación presentará ‘Los gallos del puerto’ y debuta como escritor

El cantante, actor y productor, Iván Andía presentará en Lima su primera novela llamada ‘Los gallos del puerto’.

La historia relata las vivencias de un grupo de adolescentes del Callao a fines de los años noventa, sus necesidades, sueños, violencia, agresiva vida en familia y paso por el colegio más emblemático del puerto, incluso de los que viven alejados de la ley.

Todo sucede bajo la mirada del personaje de Andrés, un muchacho del humilde barrio de Tarapacá, que descubre en la música su único refugio para sobrevivir.

El ex integrante de la agrupación Joven Sensación, que vive en Nueva York, añadió que “no quiero irme de este mundo sin dejar algo escrito”

La idea de lanzarse como escritor rondaba su cabeza desde hace muchos años, pero no se atrevía a cumplir este gran sueño. “Decidí afrontar mis propios temores, pues creía que no era capaz de hacerlo realidad”.

Andía indicó que la historia es pura es ficción, pero basada en hechos reales. “El Callao es colorido, definitivamente”.

El dato

“En la presentación del libro me gustaría que estén presentes mis amigos Erick Elera y Christian Domínguez”, sostuvo.