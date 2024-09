El 91% de peruanos considera que el éxito es ser libre a nivel financiero y tener su propio negocio

*Estudio “Destape Regional 2024” elaborado por Consumer Truth en ocho regiones, revela las diferentes tendencias y visiones de los peruanos sobre el progreso en nuestro país.

El emprendimiento es la mayor clave de éxito en nuestro país. Tal es así que la independencia financiera y tener un negocio propio se consolidan como las máximas aspiraciones de éxito para el 91% de los peruanos. Mientras que un 95% asocia el éxito a sacar adelante a su familia y el 93% lo vincula a dedicarse a su pasión.

Estos datos revelados por el estudio “Destape Regional” de la consultora Consumer Truth, ponen de manifiesto la importancia que tiene el emprendimiento en la vida de los compatriotas y cómo esta influye en su percepción del éxito.

La exhaustiva investigación –en la que parte importante fue descubrir qué entendían por éxito o progreso los peruanos- incluyó a 1,200 encuestados en las ciudades de Chiclayo, Trujillo, Lima, Ayacucho, Tarapoto, Abancay, Cusco y Arequipa.

En cada ciudad se entrevistó y se recogió las historias de 150 peruanos de a pie. Tras un profundo análisis cualitativo, el estudio logró cartografiar el sentir del peruano promedio, desentrañando los valores que guían sus vidas y sus anhelos para el futuro.

Además de independencia financiera, el 89% de peruanos valora la salud, el 84% la contribución a la sociedad y el 80% la educación universitaria o de postgrado. En general se valora mucho el componente educativo y la capacidad de poner los propios talentos al servicio de la sociedad, comunidad o país.

En menor medida se vincula el éxito a “alcanzar un alto puesto en la institución donde se labora” (75%), “comprar las cosas que se quiere” (70%), “viajar por el país y el mundo” (75%). Estos resultados indican que para el peruano de estas 8 regiones el éxito familiar/social tiene más mérito que el individual y que el consumo suntuario (adquisición de bienes/viajes) es relativamente menos importante que la educación o salud. En suma, para el peruano, el éxito no es solo un destino, sino un camino recorrido con esfuerzo y dedicación.

Cada región tiene su propia visión del progreso, pero todas comparten un denominador común: el deseo de un futuro mejor para sus familias y comunidades.

En el Norte, el 100% de los encuestados se identifica con la cultura emprendedora y valora la familia. Sin embargo, la inseguridad ciudadana afecta su autoestima. En Lima, el 29% son independientes y el 76% busca resolver los problemas de la ciudad, mostrando un dinamismo urbano. En el Sur, el 90% en Cusco y el 86% en Arequipa asocian el progreso a la seguridad ciudadana y un desarrollo más sostenible, priorizando la comunidad y la identidad. En el Sur también se destaca una concepción de desarrollo colectivo donde convivan “la vida de campo con las oportunidades de la ciudad” (88% Cusco, 81% Ayacucho, respecto a un promedio nacional de 79%).

También se indagó en aquellas profesiones “más exitosas”. El resultado fue revelador. El 65% de peruanos considera que la ingeniería es la profesión más exitosa; ser empresario ocupó el 2° lugar (60%) y las profesionales de la salud se ubicaron en tercer lugar (58%). Curiosamente, docentes (1%) y abogados (2%) son las profesiones menos ligadas al éxito. Los políticos y policías no se relacionan con éxito, tampoco la labor de ama de casa (5%). Esto podría tener una lectura desde la coyuntura socio-cultural actual que vive nuestro país.

El estudio revela además notables diferencias regionales. En el norte, las profesiones ligadas a la salud son las más asociadas al éxito (62%), más que la ingeniería y empresariado. En Lima, el empresariado es la profesión considerada más exitosa (61%), y las ciencias de la salud están muy por debajo (44%) reflejando así la idiosincrasia limeña más ligada a ideales de éxito económico y emprendedor.

“La importancia del estudio es entender el comportamiento del ciudadano en relación con el vínculo socio cultural que tiene con su entorno para fortalecer la propuesta de conexión y comunicación entre los diferentes actores: Gobierno, empresas, marcas, otros. La calle, el entendimiento de colectivos, sociedad y cultura son claves para el mundo empresarial. Sin calle, no hay estrategia”, explica Cristina Quiñones, CEO de Consumer Truth, cuya investigación permite marcar la pauta de lo que va a pasar en el nuevo escenario social y de consumo en el Perú.

En conclusión, la visión del éxito del nuevo peruano se construiría desde la cultura. Para el peruano de a pie “Sino la sudas no es éxito”. El éxito no es limpio. En su concepción, uno tiene que ensuciarse las manos. El trabajo duro y esforzado le da sentido al éxito, mientras que el éxito que llega de golpe es efímero, la constancia hace al exitoso.

Conoce el estudio completo Destape Regional 2024 en https://lnkd.in/eukaSfN3

Consumer Truth es una consultora especializada en Insights & Estrategias con Calle que durante 15 años viene desnudando la mente de los consumidores y pisando la calle en Latinoamérica. La consultora es liderada por Cristina Quiñones y talentos que pasan desde la Ingeniería, Psicología y Ciencias Sociales. Consumer Truth tiene como firme propósito poder apoyar la transformación cultural de las empresas y del empresariado a partir de su modelo conceptual “Estrategias & Marketing con Calle” que busca incluir visión cultural al mundo empresarial www.consumer-truth.com.pe