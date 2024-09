Carlos Álvarez: extorsionadores le  piden cupos por shows en Ica: “No les tengo miedo miserables (VIDEO)

El actor cómico Carlos Álvarez hoy hizo una grave denuncia, pues al igual que muchos peruanos resultó siendo víctima de los extorsionadores. Según contó le exigen pagar cupos y entregar la plata de sus shows en Ica .

“Hoy a las 8:43 de la mañana recibí una llamadita aquí en el hotel Macacona de Ica, aparecieron los extorsionadores quieren que deje la plata que ganamos ayer aquí en Ica”, empezó diciendo en el vídeo.

“Escúchenme miserables, estamos hartos de ustedes, ustedes que son amparados por la ley de este país, leyes que protegen al delincuente y no a la víctima, porque si ustedes atentan contra mí y yo me defiendo el que va preso soy yo encima hay que indemnizar a la familia del criminal, ustedes basuras que se creen dueños del país y gracias a la ineptitud de este gobierno miles de negocios han cerrado han quebrado porque fueron extorsionados, nadie puede hacer un emprendimiento porque llegan ustedes a pedir cupo, conmigo no van a poder miserables, cómo es posible que se tenga que dar cupos a delincuentes para que podamos trabajar dónde se ha visto esto, ustedes lo que merecen es pena de muerte ir al paredón o tener pena de por vida y que sepan lo que es trabajar para mantenerse y estar en la cárcel sin privilegios pero acá en este país ustedes son reyes”, prosiguió.

“Yo no les tengo miedo por si acaso el sábado 7 estoy en Chimbote y luego me voy a Arequipa y 15 y 16 estoy en la Cúpula en Lima, a ver si son tan valientes de ir. Saben una cosa desgraciados con la plata de las funciones se hacen obras sociales muchas veces ayudamos a familias que ustedes dejaron destruidas. Así que vengan aquí los espero pero prometo no cesar mi bronca contra la delincuencia hasta que se pongan leyes más drásticas o la misma pena de muerte porque no podemos seguir viviendo así Y por último qué sistema tan moderno tienen los extorsionadores saben a lo que me refiero”, concluyó el humorista.