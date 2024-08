Maxim, la app de taxis que llega a Lima con tarifas desde los 3 Soles

Maxim, una aplicación internacional, la cual está presente en otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Colombia, ha anunciado su llegada a Lima, ofreciendo tarifas desde tan solo S/3. Tras más de tres años de éxito en el mercado peruano, Maxim se expande a la capital después de consolidarse en ciudades como Chimbote y Huancayo.



Desde que ha iniciado operaciones en el país, Maxim ha tratado de entender el comportamiento del usuario peruano, según sus costumbres y actividades para las que suele pedir el servicio de taxi.



Es por ello, que se ha propuesto que los pasajeros vean a la marca como una alternativa de uso cotidiano, por lo que Maxim es la primera empresa que ha introducido el servicio de transporte por aplicativo en Lima a un precio competitivo, es decir, una tarifa de viaje mucho más baja que el mismo transporte convencional u otras plataformas de transporte.



“Nuestro modelo de trabajo busca maximizar el consumo cotidiano del taxi al ofrecer tarifas accesibles, haciendo que el servicio de transporte sea una opción viable para cualquier ocasión y no exclusivamente para una fecha especial o urgente” asegura Alexander Mayta, representante de Maxim en Lima.



Además, de los precios accesibles otras de las ventajas de Maxim es que la empresa cuenta con una oficina física en cada ciudad donde opera donde no sólo reciben a los conductores para que se registren o les surja una duda, también esperan a los pasajeros para resolver cualquier inconveniente que podrían tener, sin necesidad de enviar mensajes a un soporte remoto.



“En Maxim también tenemos un personal especializado que verifica la identidad de los conductores asegurando que no se utilicen documentos falsos”, explica Mayta.



Maxim tiene las características que hacen que el uso de la aplicación sea más seguro. Es la comunicación confidencial con el conductor a través de llamadas SIP, por lo que los números de teléfono del conductor y el usuario, no se ven expuestos, la app cuenta con un botón SOS para conductores y pasajeros en caso de emergencia, y también el seguimiento del viaje en el mapa a lo largo de la ruta.



Bonificación de más de 120 soles diarios



Por otro lado, explica Mayta que los precios bajos se compensan con las bonificaciones que pueden recibir los conductores que pueden alcanzar los 120 soles diarios, tras cumplir con una cantidad determinada de viajes. “Nuestros precios son bajos, pero eso no significa que no estemos pensando en los conductores, pues para ellos tenemos bonificaciones cada día, el modelo de negocio de Maxim, permite a los conductores ganar dinero basado en la cantidad de viajes que completen diariamente”, añade.



Maxim provee a sus conductores condiciones únicas de trabajo, como trabajar en sus propios horarios y asesoría personalizada en la oficina en Lima, si desean trabajar como socios conductores, solo deben descargar la app: https://taxs.ee/egX en donde solo deberán completar el registro con su información personal, cargar los documentos al día de su vehículo y eso sería todo, ya podrán empezar a ganar dinero.



Por otro lado, para los usuarios nuevos, podrán descargar la aplicación desde: https://taxs.ee/egY realizar el registro con su número de teléfono, y ya podrán disfrutar de los servicios de Maxim.