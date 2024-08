Gana primera batalla en caso Antalsis: Anulan 12 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón

By

TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES, critica además, la falta de justificación en el fallo inicial y ordena nuevo juez y nueva resolución en Caso Antalsis.

En un giro significativo en el caso que enfrenta Vladimir Cerrón, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ha declarado nula la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, que previamente había revocado la comparecencia con restricciones e impuesto 12 meses de prisión preventiva al líder de Perú Libre.

La decisión del tribunal se basa en la “motivación inexistente” del fallo inicial, señalando que la resolución

de primera instancia carecía de una adecuada valoración de los elementos de convicción necesarios para justificar la medida de prisión preventiva, procesado por colusión agravada y organización criminal en el marco del Caso Antalsis.

NUEVO JUEZ

El tribunal ha ordenado que un nuevo juez de inves- tigación preparatoria emita una resolución conforme a ley, tomando en cuenta los fundamentos esgrimidos por la Tercera Sala Penal de Apelaciones.

Esta decisión abre la posibilidad de que Cerrón enfrente nueva- mente la posibilidad de prisión preventiva, pero con una evaluación que respete los estándares de motivación y justificación exigidos por la legislación.

Cabe recordar que la resolución de primera instancia también había desestimado el pedido de la defensa de Cerrón para variar la comparecencia con restricciones por comparecencia simple, lo cual fue confirmado por la sala superior en su reciente fallo.

NO HAY FUNDAMENTO

Según la Tercera Sala Penal de Apelaciones Na- cional, “no se advierte con claridad el nivel de sospecha al cual arribó el juez (del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Sala Penal Nacional), para dictar la comparecencia con restricciones” en su resolución de enero del 2017, ya que “es obvio que no estamos ante una motivación cualificada”.

“En igual sentido, en relación con el delito de colusión agravada, se señala que existe ‘suficientes indicios fundados y graves’, lo cual denotaría que se referiría a un nivel de sospecha suficiente; que no sirve como sustento de la medida coercitiva más gravosa como es la prisión preventiva”, indica la resolución emitida este martes.

DATO: El CASO de Vladimir Cerrón ha captado la

atención pública debido a su situación de prófugo desde el 6 de octubre de 2023, cuando se dictó una sentencia de tres años y medio de cárcel efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.