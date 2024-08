‘Cueva cuernón’ se emborracha tras destape de Pamela López

-Carlos Álvarez no tuvo reparos para realizar una graciosa imitación al futbolista Christian Cueva.

Al propio estilo de Carlos Álvarez sale a hablar Christian Cueva, tras enterarse del último escándalo en el que está envuelta su aún esposa y madre de sus hijos Pamela López, quien se habría metido en la relación de su mejor amiga, Nardha Velarde.

En esta imitación el Aladino no puede creer que le llegó el karma. “Me han puesto los cachos, enterarme que mi ex se ha metido con la pareja de su mejor amiga, eso se llama karma. Qué inmoralidad, eso es karma”, dice Cueva cuernón.

“Pamela por qué me pusiste los cachos, qué hice yo para merecerlo”, se pregunta también durante el sketch el actor cómico que presentará su show ‘Dios es peruano’ este viernes 30 de agosto, sábado 14 y domingo 15 de setiembre en la Cúpula de las Artes en Surco.

Finalmente, luego que la López sacara la lista de posibles mujeres con las que el futbolista le habría sido infiel, Cueva cuernón señala: “En este tiempo me he sentido como un objeto sexual, todas las mujeres me desean. A todas les he mandado su yape, porque la plata sirve para gastarla”.

El dato: Otras presentaciones de su “Show Dios es peruano”, el 29 de agosto en el restaurante Época de Chosica, el 31 peña El Álamo en Ica y el 07 de setiembre en Chimbote.